12 مليون جنيه تسويات مستحقة على «النصر» لصالح «الشمس للإسكان» فى 2019

في إطار تسوية سابقة متبادلة بين الجانبين

سجلت مستحقات شركة الشمس للإسكان لدى شركة «النصر» للأعمال المدنية العام الماضى 12.127 مليون جنيه ، مقارنة بـ 17.5 مليون جنيه العام السابق .

وجاءت هذه المستحقات فى صورة أوراق دفع – طويلة الأجل ، ضمن بند الالتزامات غير المتداولة ، وقالت “النصر” إنها تُمثل المبلغ المستحق لشركة الشمس للإسكان والتعمير طبقا لتواريخ الاستحقاق .

في إطار تسوية سابقة متبادلة بين الجانبين

وقررت هيئة تحكيمية تسوية متبادلة بين «النصر» والشمس ، بشأن مشروع إنشاء 26 عمارة سكنية بمدينة 6 أكتوبر.

وقضت هيئة التحكيم بتعويض شركة الشمس للإسكان والتعمير 40.51 مليون جنيه ، كما قضت بتعويضات ومستحقات لشركة النصر للأعمال المدنية بمبلغ قدره 13.57 مليون جنيه من شركة الشمس للإسكان والتعمير.

وقالت النصر إنها توصلت عبر عقد صلح مع الشمس للإسكان إلى دفع التعويض على دفعات تمتد أربع سنوات .

ويبلغ رأسمال النصر للأعمال المدنية 36.6 مليون جنيه ، على 7.3 مليون سهم ، موزعا نسبتها بين مدينة نصر للإسكان والتعمير بـ 52.46%، والقابضة للتشييد والتعمير بـ 19.34%، واتحاد العاملين المساهمين بالنصر 5.05%، وأمريكا جزر نيفيس بـ 1.7%، ومصر للتأمين بـ 1.34%، و مصر لتأمينات الحياة 1.16% .