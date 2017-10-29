12 مليار جنيه حجم محفظة العقارات المنتجة للمرشدي

رضوى عبدالرازقكشف هانى هيكل، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المرشدى، عن وصول محفظة العقارات التجارية والإدارية التى تنفذها وتديرها بمختلف مشروعاتها، إلى 12 مليار جنيه.وأشار إلى أن المجموعة أسست قطاع مبيعات خاصًا بالعقارات الخدمية، فى ظل استهداف التوسع بتلك الاستثمارات، والتى تشهد تناميا ملحوظاً فى

رضوى عبدالرازق

كشف هانى هيكل، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المرشدى، عن وصول محفظة العقارات التجارية والإدارية التى تنفذها وتديرها بمختلف مشروعاتها، إلى 12 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المجموعة أسست قطاع مبيعات خاصًا بالعقارات الخدمية، فى ظل استهداف التوسع بتلك الاستثمارات، والتى تشهد تناميا ملحوظاً فى الطلب مؤخرًا.

ولفت إلى أن الشركة بدأت الترويج للعديد من المبانى الإدارية والتجارية، سواء كانت مشروعات منفصلة أو بداخل أخرى سكنية جارى تنفيذها، موضحًا أن الطلب على القطاع العقارى يتركز على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة والمبانى الخدمية، فى ظل ارتفاع معدلات الإشغال بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة، وتبنى العديد من الاستثمارات خططًا توسعية تدفعها نحو البحث عن مقار إدارية مميزة.

وأوضح أن الشركة حريصة على الترويج لمشروعاتها بالمنطقة، وأنها شاركت فى العديد من المعارض الخارجية بالإمارات العربية والكويت، مشيرا إلى تبنيها لتلك الآلية منذ سنوات، والتى تسهم فى تلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج، وتعريف الدول العربية بالمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية.

وأشار إلى أن تعويم الجنيه وانخفاض قيمته مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى أسهم فى زيادة جاذبية العقار المصرى، لافتا إلى ضرورة تحفيز الشركات على الترويج لعقاراتها بالخارج.