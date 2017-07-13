12 مليار جنيه القيمة السوقية للفنادق بعد التعويم

المال - خاصقال عماد الطرابيشى، ممثل المالك والمدير العام لمجموعة منتجع وفنادق طابا هايتس، إن القيمة السوقية لاستثمارات شركة أوراسكوم فى منتجع طابا هايتس تقدر بحوالى 12 مليار جنيه بعد تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار.وأضاف الطرابيشى أن «أوراسكوم للتنمية» أول شركة ضخت استثمارات المنط



المال – خاص

قال عماد الطرابيشى، ممثل المالك والمدير العام لمجموعة منتجع وفنادق طابا هايتس، إن القيمة السوقية لاستثمارات شركة أوراسكوم فى منتجع طابا هايتس تقدر بحوالى 12 مليار جنيه بعد تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأضاف الطرابيشى أن «أوراسكوم للتنمية» أول شركة ضخت استثمارات المنطقة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من استرداد رأسمالها، مؤكدا أن المهندس سميح ساويرس، مالك الشركة متمسك بالاستثمار فى المنطقة، رغم كل الخسائر التى تتحملها الشركة.

وأوضح أن إجمالى مساحة المنتجع تقدر بحوالى 4،6 مليون متر مربع تم استغلال 2.4 مليون متر، بينما ضخ استثمارات جديد على المساحة المتبقية يتوقف على تحسن الأوضاع.

منتجع طابا هايتس

يعتبر منتجع طابا هايتس، من أبرز المناطق السياحية بمنطقة جنوب سيناء، على مساحة 4.6 مليون متر مربع، ويضم 6 فنادق رئيسية، هم: الوكالة، وستراند، وسوفيتيل، وذاباى فيو، ميرامار.

يضم المنتجع السياحى أيضا، مارينا طابا هايتس الدولى، بعد استحواذ هيئة موانئ البحر الأحمر على %51 من رأسمال الشركة المالكة، ويصل المارينا طابا بميناء العقبة، ويعتبر وسيلة نقل سهلة وممتعة .

ويقترب المنتجع من مطار طابا، لكنه مغلق منذ فترة، وهناك محاولات لاعادة افتتاحة .

تصل مدة السفر إلى المنتجع من القاهرة نحو 5 ساعات ونصف ساعة من خلال طريق طابا – القاهرة السريع، وتصل من خلال طريق شرم الشيخ لنحو 12 ساعة، ومن خلال الطيران ثم الانتقال من شرم الشيخ لطابا بريا، تصل المدة لأقل من ساعة ونصف.



تأجير 30 وحدة سكنية من إجمالى 1600



كشف عماد الطرابيشى، ممثل المالك والمدير العام لمجموعة منتجع وفنادق طابا هايتس، عن تأجير 30 وحدة سكنية من إجمالى 1600 وحدة تابعة لأوراسكوم فى منتجع طابا هايتس، يتم إنشاؤها للأغراض السكنية والسياحية ومعيشة للعمال.



وأضاف أن غالبية الوحدات التى تم تأجيرها يستفيد منها مديرو بنوك وفنادق، مشيرا إلى أن منع التملك فى طابا تسبب فى ركود مبيعات تلك الوحدات.



وذكر الطرابيشى أنه فى حال تحسن الأوضاع السياحية وتعافى معدلات الإشغال سيتم استغلال تلك الوحدات كإسكان فندقى وربطها بفنادق المنتجع للحصول على الخدمات.

قلعة صلاح الدين بدون إشراف أثرى!



فى مفاجأة من العيار الثقيل كشفت زيارة لمحرر «المال» إلى قلعة صلاح الدين الأيوبى فوق جزيرة فرعون بمنطقة طابا عدم وجود إشراف أثرى وغياب موظفى وزارة الآثار.



وتمثل خطورة الغياب الأثرى عدم معرفة الكثير من المصريين لتاريخ المعلم الأثرى المهم، كما يقلل من فرص الترويج السياحى.



وقلعة صلاح الدين فى جزيرة فرعون، تقع على بعد 8 كم جنوب طابا، التى تتوسط قمة خليج العقبة وتشتهر بـ«قلعة صلاح الدين» التى تعتبر أهم الآثار الإسلامية فى سيناء.



وأنشأ القلعة صلاح الدين الأيوبى فى أواخر القرن الثانى عشر الميلادى، وقد أقيمت لتأمين خليج العقبة ضد الغزوات الخارجية، وتأمين طريق الحج وطرق التجارة، وحين تقف على قمة أعلى برج فى قلعة صلاح الدين تستطيع أن ترى بوضوح حدود أربع دول هى: مصر والسعودية والأردن وفلسطين المحتلة.