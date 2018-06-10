12 ملعبا يستضيف مونديال روسيا في 11 مدينة

_ وزعت عبر مدن مترامية الأطراف في البلد الشاسع من أجل تعزيز السياحة وتعريف الزائرين بثقافات مختلفةعلي المصريلم يعد هناك حديث أو شكوى من تأخر أعمال البناء في استادات كأس العالم التي تستضيفها روسيا بداية من الخميس المقبل، وأصبح الكلام الآن عن الإبهار الذي تستعد البلاد لإظهاره في ملاعبها الـ1

_ وزعت عبر مدن مترامية الأطراف في البلد الشاسع من أجل تعزيز السياحة وتعريف الزائرين بثقافات مختلفة





علي المصري

لم يعد هناك حديث أو شكوى من تأخر أعمال البناء في استادات كأس العالم التي تستضيفها روسيا بداية من الخميس المقبل، وأصبح الكلام الآن عن الإبهار الذي تستعد البلاد لإظهاره في ملاعبها الـ12 عبر 11 مدينة.

وعمدت روسيا إلى توزيع الملاعب عبر مدن مترامية الأطراف في البلد الشاسع؛ وهو ما سيكون بمثابة تحدٍ للضيوف التي عليها قطع آلاف الأميال، كما كان عليه الوضع في مونديال البرازيل قبل أربعة أعوام، لكنها ستكون فرصة أيضاً للزائرين للتعرف على الثقافات المختلفة بالمدن الروسية التي لا يشتهر منها سوى موسكو وسان بطرسبرغ.

وهنا لمحة عامة عن الملاعب المضيفة للمباريات.

– ملعب لوجنيكي:



أبرز ملعب كرة قدم في روسيا، ويتسع لـ81 ألف متفرج.

الكلفة التقديرية: 24 مليار روبل (331 مليون يورو بسعر الصرف الحالي).

افتتح في عام 1956، واستضاف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1980، وخضع لعملية إعادة تأهيل شاملة استعداداً للمونديال.

أعيد افتتاحه في 11 نوفمبر الماضي بمباراة ودية بين روسيا والأرجنتين.

استضاف سابقاً مناسبات عدة، منها نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1998، نهائي دوري أبطال أوروبا 2008، وبطولة العالم لألعاب القوى 2013.

يستضيف 7 مباريات: المباراة الافتتاحية بين روسيا والسعودية 14 يونيو، ألمانيا مع المكسيك (17 يونيو)، البرتغال مع المغرب (20 يونيو)، الدنمارك مع فرنسا (26 يونيو)، مباراة في الدور ثمن النهائي، الأول من يوليو، مباراة في نصف النهائي (11 يوليو)، المباراة النهائية (15 يوليو).

– ملعب سبارتاك أرينا:



يتسع لـ45 ألف متفرج وتم تدشينه عام 2014.

– الكلفة التقديرية: 14.5 مليار روبل (200 مليون يورو)

كان يعرف باسم أوتكريتي أرينا، وبات “سبارتاك أرينا” يعود لنادي سبارتاك موسكو، وشهد الكثير من المباريات في الدوري المحلي لكرة القدم.

يستضيف 5 مباريات، الأرجنتين مع آيسلندا (16 يونيو)، بولندا مع السنغال (19 يونيو)، وبلجيكا مع تونس (23 يونيو)، وصربيا مع البرازيل (27 يونيو)، ومباراة في الدور ثمن النهائي (3 يوليو).

– ملعب سان بطرسبورغ:

يتسع لـ68 ألف متفرج وتم تدشينه عام 2017

– الكلفة التقديرية: بين 43 و48 مليار روبل (بين 595 و663 مليون يورو).

ملعب مثير للجدل يشبه في تصميمه المركبات الفضائية، يقع في ثاني كبرى المدن الروسية، واستغرق بناؤه عقداً كاملاً من الزمن؛ ما أثار الكثير من التساؤلات والاتهامات بالفساد. مجهز بسقف للوقاية من الأمطار.

يستضيف 7 مباريات: المغرب مع إيران (15 يونيو)، روسيا ومصر (19 يونيو)، البرازيل مع كوستاريكا (22 يونيو)، نيجيريا والأرجنتين (26 يونيو)، مباراة في ثمن النهائي (3 يوليو)، مباراة في نصف النهائي (10 يوليو)، مباراة المركز الثالث (15 يوليو).

– ملعب كازان أرينا:



يتسع لـ45 ألف متفرج ودشن في عام 2013.

الكلفة التقديرية: 14.4 مليار روبل (198 مليون يورو).

ملعب نادي روبن كازان الذي أحرز لقب الدوري الروسي مرتين، ويقع في قلب منطقة تتارستان ذات الغالبية المسلمة، التي تسعى إلى حجز مكان لها على خريطة الرياضة الروسية.

استضاف الألعاب الجامعية الصيفية وبطولة العالم للرياضات المائية، وبعض مباريات من كأس القارات.

يستضيف 6 مباريات: فرنسا مع أستراليا (16 يونيو)، وإيران مع إسبانيا (20 يونيو)، بولندا مع كولومبيا (24 يونيو)، وكوريا الجنوبية وألمانيا (27 يونيو)، ومباراة في ثمن النهائي (30 يونيو)، ومباراة في ربع النهائي (6 يوليو).

– ملعب فيشت الأولمبي:



يتسع لـ48 ألف متفرج، ودشن عام 2014 وتم تجديده عام 2017.

الكلفة التقديرية: 23.5 مليار روبل + أربعة مليارات للتجديد (325 مليون يورو + 55 مليوناً).

أحد ملاعب مدينة سوتشي الواقعة على البحر الأسود، ويتسع لـ41.220 متفرجاً، وكان محط اهتمام عالمي واسع لاستضافته حفلي الافتتاح والختام لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014.

بعد الأولمبياد، خصص الملعب لكرة القدم وأعيد افتتاحه مجدداً في مارس 2013 بمباراة بين روسيا وبلجيكا انتهت بالتعادل 3 – 3. استضاف بعض مباريات كأس القارات.

يستضيف 6 مباريات: البرتغال مع إسبانيا (15 يونيو)، بلجيكا مع بنما (18 يونيو)، وألمانيا مع السويد (23 يونيو)، وأستراليا مع البيرو (26 يونيو)، ومباراة في ثمن النهائي (30 يونيو)، مباراة في ربع النهائي (7 يوليو).

– ملعب فولغوجراد أرينا:



يتسع لـ45 ألف متفرج ودشن عام 2018.

الكلفة التقديرية: 16.3 مليار روبل (225 مليون يورو).

تصميمه شبيه بملعب «عش العصفور» الشهير في بكين. يقع في مدينة فولغوجراد الجنوبية التي كانت تعرف باسم ستالينجراد، والتي شهدت إحدى أقسى المعارك وأكثرها دموية في الحرب العالمية الثانية، بين القوات السوفياتية والنازية، والتي شكلت نقطة تحول أساسية في مسار الحرب. من المقرر أن يسلم إلى روتور فولغوجراد، أحد أندية الدرجة الروسية الثالثة.

يستضيف 4 مباريات: تونس وإنجلترا (18 يونيو)، نيجيريا وآيسلندا (22 يونيو)، مصر والسعودية (25 يونيو)، اليابان وبولندا (28 يونيو).

– ملعب نيجني نوفجورود:



يتسع لـ45 ألف متفرج، ودشن عام 2018 ويقع على مسافة 400 كلم إلى الشرق من موسكو.

الكلفة التقديرية: 17 مليار روبل

(235 مليون يورو)

يعود الاستاد إلى الحقبة السوفياتية، حينما كانت مدينة نيجني نوفغورود تعرف باسم «جوركي» نسبة إلى أشهر أبنائها، الكاتب ماكسيم جوركي. إلا أن الملعب كان في ذاك الحين منطقة عسكرية «مغلقة» يمنع على الأجانب دخولها.

يستضيف 6 مباريات: السويد مع كوريا الجنوبية (18 يونيو)، والأرجنتين مع كرواتيا (21 يونيو)، وإنجلترا مع بنما (24 يونيو)، وصربيا مع سويسرا (27 يونيو)، ومباراة في الدور ثمن النهائي (الأول من يوليو)، ومباراة في الدور ربع النهائي (6 يوليو).

– ملعب روستوف أرينا:



يتسع لـ45 ألف متفرج ودشن عام 2018.

– الكلفة التقديرية: 19. 8 مليار روبل (275 مليون يورو).

يقع في مدينة روستوف – أون – دون الواقعة على مسافة 60 كلم من شرق أوكرانيا الغارق في نزاع بين متمردين مدعومين من موسكو، والقوات الحكومية الأوكرانية، وحصد أكثر من عشرة آلاف ضحية منذ 2014، بعد المونديال، سيصبح أرضاً لنادي روستوف.

يستضيف 5 مباريات: البرازيل مع سويسرا (17 يونيو)، الأوروجواي والسعودية (20 يونيو)، كوريا الجنوبية والمكسيك (23 يونيو)، آيسلندا وكرواتيا (26 يونيو)، مباراة في ثمن النهائي (2 يوليو).

– ملعب كوزموس أرينا:



يتسع لـ45 ألف متفرج ودشن عام 2018.

الكلفة التقديرية: 19 مليار روبل (262 مليون يورو).

يقع في مدينة سامارا القريبة من نهر الفولجا، وهو الملعب الذي أثار قلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب تأخر الأعمال لإنجازه، إلى أن دشن على عجل في نهاية أبريل الماضي.

يستضيف 6 مباريات: كوستاريكا مع صربيا (17 يونيو)، الدنمارك وأستراليا (21 يونيو)، الأوروجواي وروسيا (25 يونيو)، وكولومبيا مع السنغال (28 يونيو)، ومباراة في ثمن النهائي (2 يوليو)، ومباراة في ربع النهائي (7 يوليو).

– ملعب موردوفيا أرينا:



يتسع لـ44 ألف متفرج ودشن عام 2018.

الكلفة التقديرية: 16.5 مليار روبل (229 مليون يورو).

يقع في مدينة سارانسك (عدد سكانها 300 ألف نسمة) غير المعروفة إلى حد كبير خارج روسيا، باستثناء كونها المدينة التي انتقل إليها الممثل الفرنسي الذي أصبح «مواطناً روسياً» جيرار دوبارديو. إلا أن المدينة الصغيرة تسعى إلى الترويج لنفسها من خلال استضافة أربع مباريات في الدور الأول من كأس العالم.

يستضيف 4 مباريات: البيرو مع الدنمارك (16 يونيو)، وكولومبيا مع اليابان (19 يونيو)، وإيران مع البرتغال (25 يونيو)، بنما وتونس (28 يونيو).

– ملعب ايكاترينبورج ارينا:



يتسع لـ35 ألف متفرج، ودشن عام 1957 وتم تجديده في 2018.

الكلفة التقديرية: 13 مليار روبل (180 مليون يورو).

يقع على مقربة من جبال الأورال، على بعد 1500 كلم إلى الشرق من موسكو، وهو الأبعد عن العاصمة بين الملاعب المضيفة.

بُني أساساً في عام 1957، وخضع لعملية إعادة تأهيل شاملة، مع سعي السلطات إلى ترك إرث في هذه المدينة، يطغى على الذكرى المؤلمة لمقتل آخر العائلات المالكة في تاريخ روسيا فيها. حافظ على طابعه المعماري العائد إلى الحقبة السوفياتية على رغم عملية التجديد التي خضع لها.

يستضيف 4 مباريات: مصر مع الأوروجواي (15 يونيو)، فرنسا مع البيرو (21 يونيو)، اليابان وكولومبيا (24 يونيو)، المكسيك مع السويد (27 يونيو).

– ملعب بلطيق ارينا (كالينجراد):

يتسع لـ35 ألف متفرج ودشن عام 2018.

الكلفة التقديرية: 17.3 مليار روبل (239 مليون يورو).

يقع في الجزء الأوروبي من روسيا بين بولندا وليتوانيا. تاريخياً، كانت المنطقة تابعة لألمانيا وتعرف باسم «كونيجسبرج»، ولم تصبح تحت السيطرة الروسية سوى في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

يستضيف 4 مباريات: كرواتيا مع نيجيريا (16 يونيو)، صربيا وسويسرا (22 يونيو)، إسبانيا والمغرب (25 يونيو)، إنجلترا مع بلجيكا (28 يونيو).