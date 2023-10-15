12 معلومة عن توسعة الطريق الدائري وتشغيل الأتوبيس الترددي (تفاصيل)

تطمح وزارة النقل، ممثلة في ، في إنهاء مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة، بنهاية عام 2026، لحل أزمة المرور التي تواجه سكان القاهرة وضواحيها.

وتعمل في الهيئة العامة في مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري من عامين، وسيستمر حتى نهاية 2026، ليشمل 7 حارات للملاكي، منها حارة داخلية مخصصة للأتوبيس السريع، ليصبح فى كل اتجاه، ما عدا كوبرى المنيب الذي سيكون إجمالي الحارات به 8 في كل اتجاه.

وفي هذا التقرير نرصد 12معلومة على أعمال المشروع التي يتوقع أن تصل تكلفته 62.5 مليار جنيه، وفقا لتصريحات رئيس هيئة الطرق اللواء حسام مصطفي.

معلومات مشروع الدائري والأتوبيس الترددي

المرحلة الاولي صرف عليها مبلغ بقيمة 12.5 مليار جنيه من إجمالي التكلفة.

وتقدر تكلفة الأعمال الانشائية والمدنية للمشروع في مرحلته الثانية 25 مليار جنيه بدأت فيها الهيئة منذ ايام.

وتصرف الهيئة تعويضات للمتضررين من المشروع بخلاف المبالغ المذكورة سابقا نحو 25 مليار ، صرفت منها 4 مليارات جنيه حتى الأن.

وتستهدف وزارة النقل – ممثلة في هيئة الطرق والكباري المشرفة على المشروع الانتهاء من أعمال التوسعة والتطوير بشكل كامل أواخر العام المالي 2025-2026.

المرحلة الثانية تمتد من الطريق الدائري بطول 35 كيلومترًا، تبدأ من تقاطعه مع نظيره «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي، وحتى الإسكندرية الصحراوى، مرورًا كوبرى الوراق.

وستبني الهيئة عددًا من المحاور المرورية، منها كوبرى شارع الجزائر، و محور المريوطية بالبرين الشرقى والغربى لمصرف المحيط.

وعقب الانتهاء من المشروع سيتم تشغيل مشروع الأتوبيس الترددي “B.R.T” على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وتقدر تكلفة “الأتوبيس” منفردًا بحوالي 9.5 مليار جنيه، شاملة أسعار الحافلات التي تنقل المواطنين، وأنظمة التشغيل، وبوابات الدخول والخروج.

وسوف يتم إطلاق عملة التشغيل BRT رسميا أمام الجمهور خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وتقوم هيئة الطرق حاليا بإنشاء 3 ورش مبيت وتجهيز للحافلات على أعلى مستوى من الجودة والمعايير العالمية؛ لضمان تقديم خدمة مميزة للمواطنين.

وتتولى شركة ACTA أعمال الإدارة والتشغيل لمشروع الأتوبيس الترددي بأطوال تصل إلى 110 كيلومترات، لفترة 15 عامًا.

ووفقا للمعلن حاليا ستنقل حافلة الاتوبيس الواحد خلال الرحلة حوالي 70 راكب.