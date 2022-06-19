12 مصرفا تحقق صافى أرباح يتجاوز 13 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى

أظهر مسح أجرته «المال» على القوائم المالية لـ 12 بنكا، تحقيق صافى أرباح خلال الربع الأول من العام الجارى 2022 بنحو 13.348 مليار جنيه، مقابل نحو 9.820 مليار فى الفترة المقابلة من العام الماضى بمعدل نمو %35.9.

وقال خبراء مصرفيون، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه انعكس بشكل إيجابى، وكان سببا رئيسيا فى زيادة ربحية البنوك خلال الربع الأول من العام الحالى.

وأضافوا أن معدلات النمو فى صافى أرباح البنوك تختلف وفقا لطبيعة البنك وحجمه فى السوق، كما أن تسعير الفائدة على قروض الأفراد لعب دورا كبيرا فى ربحية القطاع، خلال الشهور الماضية.

وقرر البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، وأصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة %11.25 و%12.25 على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى %11.75، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %11.75.

وكان البنك المركزى قد رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أو بنسبة %1، فى مارس الماضى وذلك فى اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية.

قال محمد عبدالمنعم، مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة مرتين متتاليتين ساعد البنوك بشكل كبير فى صعود صافى ربحية البنوك خلال 3 أشهر من العام الجارى لأن أسعار العائد على القروض سواء للأفرد أو الشركات ارتفعت تلقائيا.

وأضاف أن اتجاه البنك المركزى نحو تعزيز دور البنوك فى الاستثمار المباشر ومن أبرزها الاستثمار فى صناديق الاستثمار ساعد بشكل إيجابى فى إيرادات القطاع.

ووضع «المركزى» ضوابط أخرى لمشاركة البنوك فى رؤوس أموال الصناديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة، والتى تتضمن حدودا قصوى لقيمة استثمارات البنوك فى رؤوس أموال الصناديق، على ألا يتجاوز إجمالى قيمة استثمارات البنك نسبة %10 من رأس المال الأساسى للبنك، وفى حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال الأساسى لدى حساب معيار كفاية رأس المال.

وتوقع عبد المنعم أن يواصل القطاع المصرفى تعزيز صافى ربحيته حتى نهاية الربع الثانى من العام الحالى.

وفى سياق آخر، قال ماجد فهمى، الخبير المصرفى ورئيس بنك التنمية الصناعية السابق، إن ارتفاع أسعار الفائدة على الائتمان أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة معدلات النمو فى صافى أرباح البنوك خلال الربع الأول من العام الحالى .

وأوضح أن معدلات نمو أرباح القطاع المصرفى الناتجة عن تحريك أسعار الفائدة قد تختلف من بنك لآخر، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار الفائدة على قروض الأفراد انعكست بشكل كبير على ربحية البنوك، خلال الشهور الماضية.

وأضاف أن الأصول التى تمتلكها البنوك بالدولار مع إعادة تقييمها يسهم فى زيادة أرباحها خاصة مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الآونة الأخيرة.

وأظهرت القوائم المالية، تحقيق البنك التجارى الدولى CIB زيادة فى صافى أرباحه خلال 3 أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة %48، لتبلغ 4.25 مليار جنيه، مقابل 2.87 مليار بنهاية العام الذى يسبقه.

فيما زاد صافى أرباح بنك البركة الإسلامى بنسبة %37.5 لتصل إلى 368.647 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 268 مليون بنهاية مارس السابق عليه.

وخلال أول 3 أشهر من العام الجارى، حقق البنك المصرى الخليجي صافى أرباح بمقدار 197.4 مليون جنيه، مقابل 159.57 مليون بنهاية مارس قبل الماضى، بنسبة نمو وصلت إلى %23.

وقفز صافى أرباح مصرف أبوظبى الإسلامى بقيمة 112 مليون جنيه، ليسجل 444.29 مليون خلال الربع الأول من 2022، مقارنة مع 332.2 مليون خلال فترة المقارنة بمعدل نمو %33.7.

كما نجح بنك أبوظبى التجارى فى زيادة صافى أرباحه بقيمة 98.1 مليون جنيه لتصل إلى 286.1 مليون خلال الربع الأول من العام الجارى، مقارنة مع 170 مليونا، خلال الفترة نفسها من 2021.

وفى البنك الأهلى الكويتى وصل صافى أرباح الفترة المذكورة إلى 553.1 مليون جنيه، مقارنة مع 138.20 مليون بنهاية مارس 2021 بزيادة قدرها 414 مليون جنيه.

وفى بنك كريدى أجريكول، ارتفع صافى الأرباح بنسبة نمو %29 خلال الربع الأول من العام الجارى لتصل إلى 491.543 مليون جنيه، مقارنة مع 378.5 مليون جنيه، خلال الفترة المناظرة لها فى 2022 بزيادة قدرها 113 مليون جنيه.

كما ارتفع صافى أرباح بنك QNB الأهلى بشكل طفيف لتسجل 2 مليار جنيه خلال 3 أشهر الأولى من 2022، مقارنة مع 1.8 مليار بنهاية مارس السابق عليه.

بينما حقق البنك التعمير والإسكان صافى أرباح بقيمة 640 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر من العام الجارى، مقارنة مع نحو 620 مليونا، بزيادة قدرها 20 مليونا بمعدل نمو %3.2، خلال نفس الفترة من العام السابق له.

كما زاد صافى أرباح البنك العربى الإفريقى الدولى خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة %51.96، لتصل إلى 54.63 مليون دولار، مقابل 32.22 مليون بنهاية الفترة المناظرة لها من 2021 بزيادة قدرها 22 مليون جنيه.

وداخل البنك الأهلى المتحد، وصل صافى أرباح الفترة إلى 416.9 مليون جنيه، مقارنة مع 279.44 مليون بنهاية مارس 2021، بزيادة قدرها 137.5 مليون.

وخلال أول 3 أشهر من العام الجارى، حقق بنك الإسكندرية صافى أرباح بنحو 545.682 مليون جنيه، مقارنة مع 538.743 مليون جنيه بنهاية مارس قبل الماضى.

صافى أرباح الفترة

البنك مارس 2022 مارس 2021 القيمة التجاري الدولى 4.259 2.873 مليار قناة السويس 96.274 115.719 مليون البركة 368.647 268 مليون المصري الخليجى 197.4 159.57 مليون مصرف أبوظبى 444.297 332.224 مليون أبو ظبي التجارى 286.1 170 مليون الأهلي الكويتى 553.147 138.205 مليون كريدي اجريكول 491.543 378.526 مليون QNB 2 1.814 مليار التعمير والإسكان 640 620 مليون العربي الإفريقى 54.63 32.228 مليون دولار الأهلي المتحد 416.99 279.447 مليون الأسكندرية 545.682 538.743 مليون

المصدر- القوائم المالية للبنوك

إعداد ـ المال