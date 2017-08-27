12 مصرفاً تتنافس على تمويل السيارات المستعملة

❏ بنكان إسلاميان يقدمان أقل عائد ثابت عند %10.5.. و«القاهرة» يعرض أعلى فائدة متناقصة حتى %27
❏ «البركة» يتيح أكبر قيمة تمويلية حتى مليون جنيه.. و«CIB» النسبة الأكبر بحد أقصى %80 من السيارة
❏ «بلوم» و«المصرى الخليجي» يتيحان أطول فترة سداد حتى 7 سنوات
❏ بنوك تشترط أقل راتب عند 1500 جنيه.. و«بلوم» الأعلى بواقع 4 آلاف
تفاصيل تمويل السيارة المستعملة لدى 11 بنكاً بالسوق المحلية
هبة محمد – هبة حامد
اتجه عدد من البنوك مؤخرًا لتدشين منتج تمويل السيارات المستعملة كأحد البدائل الأساسية لقرض السيارة الجديدة، بعد القفزة الواضحة فى أسعار الأخيرة نتيجة تطبيق قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية فى نوفمبر الماضى.
ورصدت «المال» تقديم 12 بنكًا قرض السيارة المستعملة من إجمالى 37 بنكاً تعمل بالسوق المحلية، هى بنوك القاهرة، التجارى الدولى، QNB-الأهلى، مصرف أبوظبى الإسلامى، فيصل، البركة، SAIB، كريدى أجريكول، بلوم، المصرى الخليجى، العربى، وبنك المشرق.
وأوضح المسح أن بنكين إسلاميين يقدمان أقل عائد ثابت عند %10.5 هما فيصل وأبوظبى الإسلامى، إذ يتيح الأول التمويل بضمان مفردات الراتب، ويوفر مصرف أبو ظبى الاسلامى التمويل بين 10 و%10.5 فى حال تحويل الراتب الشهرى على البنك، فيما يعرض بنك القاهرة أقل وأعلى فائدة متناقصة من %17.5 حتى %27 خلال فترة التمويل.
كما أظهر المسح أن بنك البركة يعرض أكبر قيمة تمويلية للقرض تصل إلى مليون جنيه، بحد أقصى %75 من قيمة السيارة، بينما يتيح البنك التجارى الدولى «CIB» أعلى نسبة بحد أقصى %80 من السيارة، فيما لم يعاود مسئولو المبيعات لدى بنك المشرق التواصل مع محررى الجريدة للاستعلام عن تفاصيل المنتج.
ويتيح المصرى الخليجى أطول فترة سداد تصل لـ 7 سنوات، كما يشترط بنك بلوم نفس الفترة لموديل السيارة من عام 2009 حتى 2017، أيضاً تنفرد 3 بنوك باشتراط أقل راتب عند 1500 جنيه هى «القاهرة»، SAIB، مصرف أبو ظبى الإسلامى، بينما يعد بنك بلوم الأعلى فى اشتراط قيمة الدخل بواقع 4 آلاف جنيه.
واشترطت بعض البنوك التعامل مع بعض المعارض منها مصرف أبوظبى الإسلامى، أو استثناء بعض السيارات أبرزها الصينى، اللادا، شاهين كما هى الحال فى بنك كريدى أجريكول.
تفاصيل تمويل السيارة المستعملة لدى 11 بنكاً بالسوق المحلية
البنك
الراتب
مدة التقسيط
قيمة التمويل
الفائدة
ملاحظات
القاهرة
لا يقل عن 1500
من 12 شهراً حتى 60 شهرا
15 ألف حتى 500 ألف جنيه
من 17.5 حتى %27 متناقصة
–
CIB
–
حتى 80% من قيمة السيارة
لم يعاود البنك الاتصال للتعريف
بباقي التفاصيل
يشترط تمويل السيارة موديل العام الماضي وألا يزيد عدد الكيلومترات للسير عن 15 كيلو متر يمول سيارات BMW ومرسيدس فقط
QNB-الأهلي
–
من عام حتى 5 سنوات
من 75 ألف حتى 600 ألف جنيه
%22.5 في حال تحويل الراتب %23 في حال عدم تحويل الراتب %23.5 لأصحاب المهن الحرة الاشتراطات
يشترط أن يكون موديل السيارة لا يتعدى 4 سنوات من تاريخ التصنيع يمول شراء جميع أنواع السيارات ما عدا الصيني
مصرف أبو ظبي الاسلامي
بين 1500 جنيه حتى 2500 جنيه
من 6 أشهر حتى 5 سنوات
حتى 600 ألف جنيه للسيارات الألمانية وحتى 400 ألف جنيه
للموديلات الأخرى يدفع العميل حتى %25 في حال
تحويل الراتب و%30 في حال عدم التحويل
10 حتى %10.5 في حال تحويل الراتب حتى %12 في حال عدم التحويل
يشترط تمويل كافة السيارات ما عدا الصيني والسيارات الألماني موديل 7 سنوات مضت وموديل 5 سنوات للسيارات الأخرى يتعامل البنك مع 4 معارض فقط هى الييثي، أباظة، القرش، سلطان أوتو
فيصل
يعتمد على الفرع
حتى 6 سنوات
يعتمد على رؤية الفرع يدفع العميل حتى 25 % من قيمة السيارة في حال التمويل بضمان الراتب ويمول البنك حتى 90 % من قيمتها بضمان الشهادة أو الوديعة
%8.5 في حال التمويل بضمان
شهادة أو وديعة %10.5 بضمان مفردات الراتب
يشترط تمويل السيارة بحد أقصى موديل 3 سنوات مضت
SAIB
لا يقل صافي الدخل عن 1500 جنيه 5000 آلاف جنيه لأصحاب المهن الحرة
6 أشهر حتى 3 سنوات
من 20 ألف جنيه حتى 700 ألف
20.75 % متناقصة للموظفين 22 % لأصحاب الأعمال الحرة
يشترط ألا يقل موديل السيارة عن عامين مضوا
كريدي أجريكول
–
من 6 شهور حتى 5 سنوات
من 15 ألف حتى 750 ألف جنيه
في حال تمويل البنك حتى %70 تصل الفائدة إلى للموظفين : %21 متناقصة للأعمال الحرة: 22 % في حال تمويل البنك حتى %50 تصل الفائدة إلى للموظفين: 22 % متناقصة للأعمال الحرة: 23 % متناقصة
تمويل كافة الموديلات باستثناء الصيني واللادا والشاهين يشترط أن يكون موديل السيارة بداية من 2013
بلوم-مصر
لا يقل عن 4 آلاف جنيه
حتى 7 سنوات لموديل من 2009
حتى 2017 حتى 5 سنوات من موديل 2005 حتى 2008 للسيارات الاوروبي، الامريكي، الياباني، الكوري
يعتمد على رؤية الفرع يدفع العميل 40 % من قيمة السيارة
%13.50
لا يمول السيارات الصيني واللادا، شاهين والنصف نقل كما يتعامل البنك مع معارض سيارات معينة يتم معرفتها من خلال الفرع يمول حتى 4 سنوات لموديل 2013 وحتى 5 سنوات لموديل 2015 حتى 2016
البركة
لا يقل عن 3 آلاف جنيهًا وجود وعاء إدخاري للعميل -وجود سجل تجاري أو ضريبة ضريبية
60 شهر
دفع %25 من قيمة السيارة حتى مليون جنيه
عند تحويل الراتب: من سنة إلى 3 سنوات 20.25 % من 3 سنوات إلى 5 20.75 % في حالة عدم تحويل الراتب: من سنة إلى 3 سنوات 21 % من 3 سنوات إلى 5 سنوات 21.50 %
يتعامل البنك على السيارات المستعملة الأوروبية، والكورية، والأمريكية، واليابانية، ولا يتم التعامل على المنتج الكوري إنتتاج قبل 3 سنوات
المصري الخليجي
لا يقل عن 2000 في حالة تحويل الراتب لا يقل عن 3000 في حالة عدم
تحويل الراتب
من 5 إلى 7 سنوات
غير متاح
5 سنوت: 21 % 7 سنوات: 23.9 %
يتحمل العميل %90 من قيمة السيارة الفئة الثانية يتحمل العميل %60 من قيمة السيارة الفئة الثالثة يتحمل العميل تكلفة السيارة كاملة في الفئة الأولى
العربي
لا يقل الراتب عن 3 آلاف جنيه
حتى 6 سنوات
بين 25 ألف جنيه حتى 450 ألف جنيه
%20 متناقصة ، %11 ثابتة
يمول موديلات السيارت من 3 أو 5 سنوات