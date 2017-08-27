12 مصرفاً تتنافس على تمويل السيارات المستعملة

❏ بنكان إسلاميان يقدمان أقل عائد ثابت عند %10.5.. و«القاهرة» يعرض أعلى فائدة متناقصة حتى %27 ❏ «البركة» يتيح أكبر قيمة تمويلية حتى مليون جنيه.. و«CIB» النسبة الأكبر بحد أقصى %80 من السيارة ❏ «بلوم» و«المصرى الخليجي» يتيحان أطول فترة سداد ح

❏ بنكان إسلاميان يقدمان أقل عائد ثابت عند %10.5.. و«القاهرة» يعرض أعلى فائدة متناقصة حتى %27

❏ «البركة» يتيح أكبر قيمة تمويلية حتى مليون جنيه.. و«CIB» النسبة الأكبر بحد أقصى %80 من السيارة

❏ «بلوم» و«المصرى الخليجي» يتيحان أطول فترة سداد حتى 7 سنوات

❏ بنوك تشترط أقل راتب عند 1500 جنيه.. و«بلوم» الأعلى بواقع 4 آلاف

تفاصيل تمويل السيارة المستعملة لدى 11 بنكاً بالسوق المحلية



هبة محمد – هبة حامد

اتجه عدد من البنوك مؤخرًا لتدشين منتج تمويل السيارات المستعملة كأحد البدائل الأساسية لقرض السيارة الجديدة، بعد القفزة الواضحة فى أسعار الأخيرة نتيجة تطبيق قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية فى نوفمبر الماضى.

ورصدت «المال» تقديم 12 بنكًا قرض السيارة المستعملة من إجمالى 37 بنكاً تعمل بالسوق المحلية، هى بنوك القاهرة، التجارى الدولى، QNB-الأهلى، مصرف أبوظبى الإسلامى، فيصل، البركة، SAIB، كريدى أجريكول، بلوم، المصرى الخليجى، العربى، وبنك المشرق.

وأوضح المسح أن بنكين إسلاميين يقدمان أقل عائد ثابت عند %10.5 هما فيصل وأبوظبى الإسلامى، إذ يتيح الأول التمويل بضمان مفردات الراتب، ويوفر مصرف أبو ظبى الاسلامى التمويل بين 10 و%10.5 فى حال تحويل الراتب الشهرى على البنك، فيما يعرض بنك القاهرة أقل وأعلى فائدة متناقصة من %17.5 حتى %27 خلال فترة التمويل.

كما أظهر المسح أن بنك البركة يعرض أكبر قيمة تمويلية للقرض تصل إلى مليون جنيه، بحد أقصى %75 من قيمة السيارة، بينما يتيح البنك التجارى الدولى «CIB» أعلى نسبة بحد أقصى %80 من السيارة، فيما لم يعاود مسئولو المبيعات لدى بنك المشرق التواصل مع محررى الجريدة للاستعلام عن تفاصيل المنتج.

ويتيح المصرى الخليجى أطول فترة سداد تصل لـ 7 سنوات، كما يشترط بنك بلوم نفس الفترة لموديل السيارة من عام 2009 حتى 2017، أيضاً تنفرد 3 بنوك باشتراط أقل راتب عند 1500 جنيه هى «القاهرة»، SAIB، مصرف أبو ظبى الإسلامى، بينما يعد بنك بلوم الأعلى فى اشتراط قيمة الدخل بواقع 4 آلاف جنيه.

واشترطت بعض البنوك التعامل مع بعض المعارض منها مصرف أبوظبى الإسلامى، أو استثناء بعض السيارات أبرزها الصينى، اللادا، شاهين كما هى الحال فى بنك كريدى أجريكول.

تفاصيل تمويل السيارة المستعملة لدى 11 بنكاً بالسوق المحلية