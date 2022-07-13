12 محطة مرت بها أسعار البنزين في مصر.. تعرف عليها

أصدرت لجنة تسعير الوقود 12 قرارا بشأن اسعار البنزين فى السوق المحلية، منذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية خلال عام 2019 وحتى الآن.

وتضمنت تلك القرارات قرارين فقط بخفض الأسعار ، و4 قرارات بتثبيتها، و6 قرارات متتالية بزيادة أسعار البنزين منذ أبريل 2021 حتى اليوم.

وتوضح بوابة المال الإلكترونية فى هذا التقرير المحطات الخاصة بزيادة أسعار البنزين.

شمل القرار الأول خفض أسعار البنزين 25 قرشًا للتر وتثبيت السولار فى أكتوبر 2019، حيث تراجعت الأسعار إلى 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، كما تم خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا.

وتضمن القرار الثانى تتثبيت الأسعار على مستوياتها فى يناير 2020.

ثم تم خفض أسعار البنزين بقرار اللجنة الثالث 25 قرشًا للتر وتثبيت السولار فى أبريل 2020، حيث تم خفض سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر، والبنزين 92 إلى 7.50 جنيه، وخفضت سعر البنزين 80 أوكتان، الأقل جودة إلى 6.25 جنيه.

وجاء القرار الرابع بتثبيت الأسعار عند مستوياتها فى يوليو 2020، ثم تم تثبيت نفس الأسعار فى أكتوبر 202 بالمحطة الخامسة.

والقرار السادس للجنة الوقود شمل التثبيت أيضا فى يناير 2021.

أما القرار السابع فتضمن زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا فى اللتر الواحد خلال أبريل 2021 دون المساس بالسولار، حيث قررت فيها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتى: 6.50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، بزيادة 25 قرشًا لكل صنف.

كما قررت تثبيت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر، ثم اتخذت اللجنة قرارها خلال يوليو 2021.

وفي المحطة الثامنة تم زيادة الأسعار 25 قرشًا فى اللتر دون المساس بالمازوت والسولار.

وأعلنت لجنة تسعير الوقود عن زيادة الأسعار فى قرارها التاسع في أكتوبر 2021، لتصبح 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيه للتر البنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95.

فيما تم تحديد سعر بيع المتـر المكعـب مـن الغـاز الطبيعـى المـضغوط المـستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين 375 قرشًا بالمواصفات العادية، شاملاً رسم الدمغة النوعى طبقًا للقوانين الصادرة فى هذا الشأن

وحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4200 جنيـه لكـل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وبـاقى القطاعـات والجهات والاستخدامات الأخرى.

فيما أستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقى القطاعات على النحو التالي 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التى يـصدر بتحديـدها قرار من وزير التجارة والصناعة 2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التى تقـوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقرار اللجنة العاشر ، الذى تم إعلانه فبراير الماضى ، تضمن زيادة أسعار البنزين بواقع 25 قرشا لكافة أنواعه، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتى 7.25 جنيه للبتر بنزين 80 و 8.50 جنيه للتر البنزين 92 و 9.50 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر .

المحطة الحادية عشر تضمنت زيادة الأسعار في أبريل الماضي، حيث قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أبريل / يونية 2022.

حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتى 7,50 جنيه للتربنزين 80 و8,75 جنيه للتر البنزين 92 و 9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر ، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء .

واخيرا قرار اللجنة الثانى عشر الصادر اليوم، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2022.

حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و 9.25 جنيه للتر البنزين 92 و 10.75 جنيه للتر البنزين 95 .

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء.