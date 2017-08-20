12 فرصة عمل براتب أقصاه 6 آلاف جنيه

دعاء حسني ما بين ميكانيكي محطة خرسانة، ومساعد فني ميكانيكا مصاعد وإخصائية تنمية بشرية، يمكن الحصول على 12 فرصة عمل بحد أقصى راتب 6 آلاف جنيه، وفق ما ذكره موقع فرصنا للتوظيف الإلكتروني. وخلال الموقع، أعلنت شركة كويك ميكس للخرسانة الجاهزة، عن حاجتها لوظيفة "ميكانيكى محطة خرسانة" وذلك بم

دعاء حسني

ما بين ميكانيكي محطة خرسانة، ومساعد فني ميكانيكا مصاعد وإخصائية تنمية بشرية، يمكن الحصول على 12 فرصة عمل بحد أقصى راتب 6 آلاف جنيه، وفق ما ذكره موقع فرصنا للتوظيف الإلكتروني.

وخلال الموقع، أعلنت شركة كويك ميكس للخرسانة الجاهزة، عن حاجتها لوظيفة “ميكانيكى محطة خرسانة” وذلك بمقرها بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، براتب بين 4 و6 آلاف جنيه وحوافز إضافية من 200 لـ2000 جنيها.

وأوضحت الشركة، أن التقدم لشغل الوظيفة يقتصر على الذكور، وأن اشتراطات الوظيفة خبرة 5 سنوات، ومؤهل ثانوية فنية نظام 3 سنوات متوسط، ولا يقل السن عن 25 سنة، وتوفر الشركة سكن تابع لها او بدل مواصلات، وتامين صحى وإجتماعى.

فيما أعلنت شركة المصاعد الألمانية ومقرها العباسية بالقاهرة، أيضا عن حاجتها لـ10 من مساعد فنى ميكانيكا مصاعد بدون خبرة، بسن بين 20 و40 سنة ولم تشترط مؤهلا محددا أو إجادة للغة الإنجليزية أوالحاسب الآلى، براتب 1700 جنيها مقابل دوام كامل.

كما أعلنت ليدرز اكاديمي ومقرها المعادى القاهرة، عن حاجتها لإخصائية تنمية بشرية (حضانة اطفال)، وذلك للإناث لسن بين 23 و 35 سنة، بشروط حصولها على مؤهل عالى وإجادة للتعامل مع الأطفال ومهارات التدريب المعرفة بالصحة النفسية للاطفال و طرق تعديل السلوك براتب بين 2000 و3000 جنيها بحوافز إضافية بين 100 و3000 جنيها.

وللتقدم لشغل تلك الوظائف يتم عبر الرابط التالى: https://forasna.com/jobs/egypt?gclid=CjwKCAjw5uTMBRAYEiwA5HxQNjNgy4zGVVkT2v4eza3360WNRDTtIOUY9hTy6QKTr8yvIzlIRZ5qzxoCqS0QAvD_BwE