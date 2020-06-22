12 طريقة لإبلاغ قراءات استهلاك الغاز الطبيعي ودفع وسداد الفاتورة

بدأ التطبيق في 7 مناطق كمرحلة أولى "الزاوية الحمراء ـ المنيب ـ المعصرة ـ العجوزة – 6 أكتوبر ـ القاهرة الجديدة ـ مدينتي"

تنفيذًا لتوجيهات قطاع البترول بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز الطبيعى المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصّلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا.

وأوضحت شركة الخدمات البترولية التجارية (بتروتريد) أن الـ12 وسيلة تشمل:

الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg ويمكن من خلاله تسجيل القراءة والدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان (فيزاـ ماستر كاردـ ميزة). تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضًا. إبلاغ القراءة لمحصّل الشركة لتسجيلها فوريًّا على ماكينة الــPOS أثناء تحصيل الفاتورة. عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر. تطبيق موبايل ماي فوري. تطبيق موبايل جوميا. من خلال مكاتب البريد المصري. من خلال كل منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية (فوري- مصاري- أمان- بي- خدماتي- ضامن). عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع، وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727، ومن أي خط أرضي على 0900727. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا تسجيل القراءات ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

وتؤكد شركة بتروتريد التطوير المستمر في آليات الإبلاغ والتحصيل وعمل المحصّلين، حيث يتم استبدال الفواتير الورقية التي يتم تداولها باليد بجهاز التحصيل الإلكتروني POS وطباعة إيصال للعميل بقيمة الفواتير، وهو ما يمكّنه من دفع فواتير الغاز الطبيعى أي وحدة أخرى على مستوى الجمهورية من مكان إقامته.

وقد بدأ التطبيق في 7 مناطق كمرحلة أولى وهي: الزاوية الحمراء- المنيب- المعصرة- العجوزة- 6 أكتوبر- القاهرة الجديدة- مدينتي)، وسيتم استكمال باقي المناطق في المراحل التالية.

الجدير بالذكر أن توفير المنافذ المتعددة لإبلاغ القراءات وتحصيل الفواتير مستمر حتى بعد الانتهاء من أزمة كورونا، على أن تعود قراءة ومتابعة انتظام عمل عدادات الغاز الطبيعى عقب انتهائها.

كما أنه جار العمل على توفير خدمة إرسال القراءة عبر الواتس آب عن طريق خدمة Chat bot ” whats app” والتي ستسهل التواصل بين الشركة وعملائها على مستوى الجمهورية.