طاقة

12 شركة محلية وعالمية تتنافس على توريد 530 ألف عداد كهرباء ذكى

أبرزها «السويدى الكترو ميتر» و«ستيت جريد» و«جلوبال إلكترونكس» و«ZTE»
عمر سالم 9:44 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21 9:44 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

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تقدمت 12 شركة عالمية ومحلية بعروضها المالية والفنية للمنافسة على مناقصة توريد 530 ألف عداد كهرباء ذكى، والتى تم طرحها منتصف العام الجارى على الشركات العاملة فى المجال.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة، أن قائمة الشركات المتنافسة على المناقصة تضم «السويدى أسكرا إمكو» و«حسن علام»، و«الماكو» و«جلوبال سيرفيس» و«فيرست إنيرجى» و«ستيت جريد»  و«السويدى إلكترو ميتر».

تضمنت قائمة الشركات كلاً من المصرية للعدادات الذكية، وجلوبال إلكترونكس، و« ZTE»، والفنار وشركة أخرى لم تفصح عنها المصادر.

وأوضحت المصادر أنه تم فتح العروض الفنية الخاصة بالشركات المتنافسة الإثنين الماضى، ويتم تقييمها حاليا من حيث التكنولوجيا والجودة ونظام كل عداد، بالإضافة إلى المدة الزمنيه للتوريد.

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وحددت وزارة الكهرباء ضمن شروط المناقصة إيداع مبلغ تأمين ابتدائى لهذا المشروع يصل إلى 24 مليون جنيه، على أن يكون التأمين النهائى بنسبة %10 من قيمة العطاء فى حالة الترسية ويسرى مفعول العطاء لمدة 90 يوما من تاريخ فتح المظاريف، وبلغ سعر كراسة الشروط 25 ألف جنيه.

وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء من التحليل الفنى للمناقصة قبل نهاية العام على أن يتم فتح المظاريف المالية لكل الشركات خلال يناير المقبل، وترسية المناقصة وتوقيع العقود خلال الربع الأول من العام المقبل .

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وتوقعت أن يفوز بالمناقصة أكثر من شركة، حتى تضمن الوزارة تنويع التكنولوجيا وسرعة التركيب، فى إطار خطة الوزارة للتحول نحو الشبكات الذكية ولمنع أى أعطال، كما أنه سيتم تركيب تلك العدادات لكبار المشتركين، وسيتم تنفيذ محولات وموزعات ذكية تخدم البنية التحتيه لتلك العدادات.

ومن أبرز مزايا العداد الذكى أنه يتيح للمشترك تركيب شريحة خط محمول داخل العداد، وشحن العداد فى أى وقت أونلاين قبل الاستهلاك أو بعده، واقتراض رصيد، كما يسمح بإمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر ويقوم العداد الذكى بإنذاره حال قرب نفاد الرصيد على هاتفه المحمول.

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وتتضمن مزايا العداد الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة مثل «الرصيد المتبقى مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالى بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، الاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب،التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد».

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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