12 شركة عقارية تتنافس لشراء قطعتي أرض بنشاط تجاري فندقي في أكتوبر

تتنافس 12 شركة استثمار عقاري للحصول على قطعتي أرض مخصصتين لنشاط تجاري فندقي في مدينة السادس من أكتوبر.

وأوضحت بيانات هيئة المجتمعات العمرانية أن قطعتي الأرض تقعا على مساحة 1185 متر مربع، وتحديداً في الحي الأول بالمجاورة السابعة بالمدينة.

وسجل سعر متر لكل قطعة الأرض نحو 13825 جنيه، لتصل القيمة الإجمالية لكل قطعة إلى 16.3 مليون جنيه، لتستحوذ مدينة السادس من أكتوبر على الرتبة الثانية من حيث أعلى قيمة لبيع المتر للأرض المخصصة بنشاط تجاري فندقي، طبقاً لبيانات هيئة المجتمعات العمرانية في سبتمبر المنقضي.

واطلعت “المال” على الكشف الخاص بنتيجة دراسة العروض الفنية المقدمة من قبل تلك الشركات، وذلك خلال الفترة من 1/9/2022 حتى 15/9/2022 ، وذلك بنظام المظاريف المغلقة.

وأضافت الهيئة أن هذة الشركات هي: “دبي جولد، تاونز للاستثمار التطوير العقاري، وان واي للاستثمار العقاري والمقاولات، الفهد للاستثمار والتطوير العقاري، التجمع الهندسي لادارة المراكز التجارية، عزيز الدين للتطوير العقاري، المحبة للاستثمار العقاري، التبارك للاستثمار العقاري والمقاولات، الياسر للتشييد والبناء، ايليجانز للاستثمار العقاري، كازابلانكا للاسثتمار العقاري والتنمية العمرانية، الأسطورة للتجارة والتوريدات العامة لاحيتاجات مواد البناء الحديث”.

ويتضح من أسماء الشركات المتقدمة لقطعتي الأرض، أنه ينحصر نشاط عملها في إطار السوق العقارية بقطاعتها الرئيسية سواء كان التطوير أو المقاولات أو التشييد والبناء.

ووفقاً لبيانات المجتمعات العمرانية، تقدمت الإثنتي عشر شركة بالفعل لقطع الأراضي التي تمت إتاحتها على موقع الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي، للبيع بآلية التخصيص الفوري.

يشار إلى أن الهيئة تبنت آلية التخصيص الفوري في طروحاتها للأراضي منذ شهر مارس لعام 2019، وذلك في إطار دعم خطة الدولة في جذب المزيد من المستثمرين.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم قبول عروض تلك الشركات فنياً، على أن يتم الفتح المالي لها يوم الإثنين الموافق 24/10/2022.

جدير بالذكر أنه في شهر شبتمبر الماضي، عرضت هيئة المجتمعات العمراني حوالي 58 قطعة أرض للبيع تتوزع في 17 مدينة مختلفة.

وكان نصيب الأراضي ذات الأغراض متعددة الاستخدام(تجاري إداري فندقي ترفيهي سكني) من طروحات الهيئة خلال ذلك الشهر، هو إتاحة بيع 18 قطعة أرض بنفس النشاط في 11 مدينة جديدة.

وكشف الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمراني أن الهيئة في تصريحات سابقة لـ”المال” أن الهيئة تلقت 352 طلبا لشراء أراض من مستثمرين بالمدن الجديدة خلال شهر سبتمبر السابق، مشيراً إلى أن عدد طلبات الشراء التي تلقتها الهيئة منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي وصل إلى 1955 طلب..

وحول آخر تعديلات الهيئة على آلية التخصيص الفوري التي تطرح بها أراضيها مع بداية كل شهر، وضعت عدة تعديلات لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

وتمت إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى

وبحسب البيانات المتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني، تبعد مدينة السادس من أكتوبر عن منطقة الأهرامات بحوالي 17 كم وتبعد عن وسط مدينة القاهرة بحوالي 32 كم.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 53.744 ألف فدان تتنوع ما بين مناطق سكنية، وخدمية، صناعية، سياحية وترفيهية.

ويصل عدد السكان بها إلى 1.8 مليون نسمة، ومن المستهدف الوصول لحوالي 3 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وبلغ إجمالي الاستثمارات نحو 49.6 مليار جنيه، تتوزع بواقع 20.8 مليار جنيه في قطاع الإسكان، و27.3 مليار جنيه في قطاع المرافق، و1.2 مليار جنيه في قطاع الخدمات، وأخيراً 251.3 مليون جنيه في قطاع الزراعة.

وتشمل المدينة حوالي 60803 وحدة سكنية تم تنفيذها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، و23779 وحدة سكنية تم إنشائها من قبل المستثمرين.

وتضم المدينة عدداً من الخدمات المتنوعة منها 78 مدرسة ومعهد ديني، و30 مستشفى ووحدة صحية، 339 سوق تجاري، و7 سنترال، و39 اجتماعي، و24 حصانة، و121 مسجد، وكنيسة واحدة، و233 خدمات عامة، و2 وحدة إسعاف، و12 نادي ومركز شباب، و6 معاهد عليا و3 جامعات خاصة، و8 خدمات أمنية ومرورية، ومجمع محاكم.

ووفقاً للهيئة، يجرى حالياً تنفيذ شبكات مياه المياه مختلفة الأقطار بطول 322 كم، وأيضاً جاري تنفيذ أعمال المرحلة الثانية بطاقة 400 ألف متر مكعب خلال اليوم، علاوة على تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة بطاقة 400 ألف مترمكعب في اليوم الواحد.

كما يقوم جهاز المدينة حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة الغربية بطاقة 150 ألف متر مكعب، وتنفيذ شبكات صرف مختلفة الأقطار بطول 280 كم.

وفيما يتعلق بأعمال الطرق بالمدينة، يقوم الجهاز بتنفيذ شبكات طرق بطول 101 كم، وعدد 3 كوبري ، و3 كوبري مشاه، بجانب نفق.

وبخصوص قطاع الإتصالات بالسادس من أكتوبر، تم الانتهاء من تنفيذ شبكات اتصالات بطول 2100 كم، ويحرى حالياً تنفيذ شبكات اتصالات بطول 20 كم.