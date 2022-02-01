بورصة وشركات

12 شركة سمسرة تهيمن على كامل تعاملات الأجانب في البورصة المصرية يناير الماضي

حققت حوالي 23 شركة أخرى نسبًا صفرية
أسماء السيد 5:35 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22 5:35 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22

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هيمنت حوالي 12 شركة سمسرة فقط على كامل تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية خلال شهر يناير الماضي، فيما حققت حوالي 23 شركة أخرى نسبًا صفرية.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد جاءت شركة “المجموعة المالية” في الصدارة بحصة سوقية 84% وقيمة تداول 16.3 مليار جنيه، وفي المركز الثاني حلت شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 6.4% وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه .

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فيما حلت شركة “هيرمس للوساطة” في المركز الثالث بحصة سوقية 4.3% وتداولات 833.3 مليون جنيه، تلتها شركة “التجاري الدولي” بحصة سوقية 3.4% وقيمة تداول 658.2 مليون جنيه.

وفي المركز الخامس جاءت شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 0.8% وقيمة تداول 148.7 مليون جنيه، وسادسًا جاءت شركة مباشر بحصة سوقية 0.3% وتداولات 51.4 مليون جنيه.

وفي المركز السابع جاءت شركة “إتش سي لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 0.3% أيضًا وتداولات 49.8 مليون جنيه، ثم شركة “جلوبال انفيست لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 0.2% وقيمة تداول 41.1 مليون جنيه.

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ومن المركز التاسع وحتى الثاني عشر جاءت شركات “نعيم للوساطة” و الأهلي فاروس” و”وبرايم لتداول الأوراق المالية” و”بايونيرز” بنفس الحصة السوقية 0.1% وبقيم تداولات سجلت 21.9 و 14.4  و 12.3 و 10.1 مليون جنيه على التوالي.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات شهر يناير المنقضي، بقيمة 612 مليون جنيه، وذلك بعد استحواذهم على 15.6% من التداولات.

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وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 50 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

بينما لم يشر تقرير البورصة إلى حجم تعاملات المصريين وأظهر استحواذهم على 75.1% من التداولات.

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بقلم أسماء السيد

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