12 شركة تقتنص الأعمال الإنشائية لمحطات القطار السريع «السخنة - العلمين»

اقتنصت 12 شركة محلية الأعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة للمحطات الإقليمية والرئيسية فى الخط الأول من مشروع القطار الكهربائى السريع، من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، بتكلفة تقترب من 23.5 مليار جنيه، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

ويمتد الخط الأول من شبكة القطار السريع، من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، ثم مرسى مطروح بطول 660 كيلومترًا.

وضمت قائمة الشركات -وفقًا لقائمة حصلت «المال» على نسخة منها- المقاولون العرب التى فازت بتنفيذ محطتى محمد نجيب الإقليمية، والقاهرة المركزية، بينما حصل تحالف ريدكون وكونكريت بلس على أعمال محطتى مرسى مطروح، ومحمد نجيب.

واقتنصت شركة ايدكس تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطتى حدائق أكتوبر، والعياط، ونالت «أبناء حسن علام» أعمال محطتى وادى النطرون، والعلمين، و«بتروجت» إنشاء «السادات»، و«النوبارية»، واكتفاء «أوراسكوم» بإقامة محطة برج العرب.

وتبلغ تصميمات السرعة التشغيلية للقطارات 230 كيلومترًا/ساعة، والإقليمية 160 كيلومترًا/ساعة، وجرارات البضائع 120 كيلومترًا/ساعة، متضمنًا 10 محطات مركزية رئيسية، و12 إقليمية.

وأوضحت المصادر أن فترة تنفيذ الأعمال المذكورة سابقًا تبلغ 12 شهرًا، لافتة إلى أن هناك عددًا من الكيانات المذكورة سابقًا أنهت جزءًا كبيرًا من أعمالها فى المحطات، وتسعى لاقتناص أخرى فى الخطتين الثانى والثالث من شبكة القطارات السريعة «أسوان – 6 أكتوبر» و«الغردقة – سفاجا – قنا – الأقصر».

ويستغرق القطار الكهربائى السريع، الذى سيكون بديلًا عن شبكة سكك حديد مصر الحالية، أقل من ساعة تقريبًا لنقل الركاب بين القاهرة والإسكندرية، ونحو 4 ساعات بين القاهرة وأسوان.

ويمتد الخط الثانى من الشبكة الجديدة، الذى وقعت عقده بنهاية مايو الماضى، بطول 1100 كيلومتر من القاهرة الكبرى، مرورًا بمحافظات الصعيد حتى أبو سمبل بالقرب من الحدود الجنوبية، والثالث، بطول 215 كيلومترًا، ويمر بالأقصر وسفاجا والغردقة على البحر الأحمر.

فى سياق متصل، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمس توقيع وثيقة الشروط الأساسية لإدارة وتشغيل الخطوط الثلاثة لشبكة القطار الكهربائى السريع، بإجمالى أطوال 2000 كيلومتر، بين الهيئة القومية للأنفاق، واتحاد شركتى السكك الحديدية الألمانية -دويتشه بان- والسويدى إليكتريك ‏لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لفترة مماثلة.

وأشار الوزير إلى أن التحالف سيحصل على نسبة من الإيرادات المحققة مقابل أعمال الإدارة والتشغيل، لافتًا إلى أن شركة السكك الحديدية الألمانية، ستقوم بإنشاء كيان تحت مسمى «دويتشه بان مصر»، بالشراكة مع «السويدى إليكتريك».

تأتى تصريحات وزير النقل، تأكيدًا لانفراد «المال» أمس، المتضمن تفاصيل التعاقد، ومنها حصول – دويتشه بان– على %2 من إجمالى الإيرادات المحققة من نقل الركاب والبضائع على الشبكة، على أن يتم تحويل %98 من الحصيلة للهيئة القومية للأنفاق المالك للمشروع.

جدول بقائمة الشركات الفائزة بتنفيذ محطات القطار السريع بمساره الأول