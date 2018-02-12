12 شركة تتنافس على إدارة محافظ بنك ناصر

أحمد على:علمت «المال» أن 12 شركة متخصصة فى إدارة الأصول، ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تقدمت بعروضها المالية و الفنية، لمناقصة إدارة المحافظ المالية لبنك ناصر الاجتماعى.يُذكر أن «المال» كشفت منتصف يناير الماضى، عن طرح البنك مناقصة لإدارة أصوله التى تقدر بنحو 3

أحمد على:

علمت «المال» أن 12 شركة متخصصة فى إدارة الأصول، ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تقدمت بعروضها المالية و الفنية، لمناقصة إدارة المحافظ المالية لبنك ناصر الاجتماعى.

يُذكر أن «المال» كشفت منتصف يناير الماضى، عن طرح البنك مناقصة لإدارة أصوله التى تقدر بنحو 3٫5 مليار جنيه لأول مرة، فى إطار خطة إعادة هيكلة شاملة، تتضمن استثمارات فى 48 شركة مقيدة وغير مقيدة بالبورصة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «المال» إن قائمة الشركات التى تقدمت لإدارة أصول «ناصر» تتمثل فى «المجموعة المالية -هيرمس» و«سى آى كابيتال» و«بلتون» و«إتش سى» و«النعيم» و«برايم» و«ألفا» و«رسملة» و«الأهلى» و«أكيومن» و«العربى الأفريقى» و«القاهرة».

وأوضحت أن اللجنة المُشكلة والمسئولة عن إدارة خطة هيكلة «ناصر» قامت بفض المظاريف الفنية الأسبوع الماضى، وطلبت إضافات من بعض شركات إدارة الأصول المتقدمة، قبل فض المظاريف المالية.

يُذكر أن «المال» كانت قد كشفت عن قرار مجلس إدارة البنك، بتشكيل لجنة استثمارية لدراسة الخيارات الأمثل لتعظيم الإيرادات، ضمت كلًا من باسل الحينى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين لشئون الاستثمار سابقا، و هشام توفيق، خبير سوق المال، و شوقى علام مفتى الديار المصرية، و المهندس أحمد عبدالصادق.

وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، صرحت فى وقت سابق بإجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمى لبنك «ناصر»، و أهمها استحداث قطاعى المخاطر والخزانة، بهدف تطبيق قواعد ونظم العمل المصرفى ودعم الخدمات المالية المقدمة وتطوير الأداء المؤسسى.

وكشفت الوزيرة أن ميزانية البنك بلغت 14.31 مليار جنيه، بزيادة 2.94 مليار عن العام المالى السابق، و بلغ المنصرف فى مجال التكافل الاجتماعى، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية 511.3 مليون جنيه لنحو 1.7 مليون مستفيد.