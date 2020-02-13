12 شرطًا لحجز أراضي ووحدات المرحلة السابعة بمشروع «بيت الوطن»

كشفت وزارة الإسكان -اليوم الخميس- عن طر وحدات سكنية وأراضي جديدة بالمرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج، ويشمل الطرح وحدات سكنية للأفراد بعدد من المدن الجديدة من ضمنها العاصمة الإدارية الجديدة، وقطع أراض سكنية للأفراد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الطرح يشمل وحدات سكنية للأفراد بـ 5 مدن جديدة المنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، إضافة الي العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت أن الطرح يضم قطع أراضي سكنية في 8 مدن جديدة القاهرة الجديدة والشروق والسادات وبدر ودمياط الجديدة والعبور، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، مشيرة إلى أنه جاء موافقة مجلس الوزاء أمس علي الطرح.

شروط الحجز

ورصدت “المال” الشروط العامة لحجز قطع الأراضي والوحدات السكنية كالتالي:

1- أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، ولدية إقامة سارية فى الخارج (أو ما يُعادلها)

2- ألا يقل سن الحاجزعن 21 سنة.

3- وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة.

4- والحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوماً.

5- يُحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري، ويبدأ التخصيص بعد إقفال باب الحجز بـ10 أيام.

6- يتم فتح باب التحويلات لمدة 3 أسابيع من تاريخ فتح باب الحجز، وفى حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة.

7- يتم خصم 7.5 % من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة، فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير.

8- يتم تسجيل التحويلات الواردة اعتباراً من بداية العام الحالى، وقبل فتح باب التحويلات بهذه المرحلة ضمن تحويلات اليوم الخامس.

9- يُسمح بتخصيص قطعتى أرض للحاجز بالمدينة الواحدة، بهذه المرحلة، ويتم إلغاء أى تخصيص فى حالة مخالفة ذلك.

10- يُمكن لمن قاموا بتحويل مبالغ كاملة ولم يستفيدوا بها فى الحجز بالمراحل السابقة، الحجز بالمرحلة السابعة، وذلك من خلال تحويل مبلغ وقدره 1000 دولار.

11- يُسمح بإمكانية تعديل الرغبة للمحولين بهذ المرحلة فقط بين مكونات المشروع ( أراضىى، وحدات)، وذلك بعد الانتهاء من تسجيل جميع تحويلات المرحلة.

12- يتم تسجيل الطلبات طبقاً لأولوية التحويل البنكى، والواردة بكشوف البنك المركزى المصرى، ولا يُسمح بتحويل المبالغ المحولة من أحد الحاجزين إلى حاجز آخر، أو ضم مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لإدراجه بتحويل أخر سواء للحاجز نفسه أو للغير.