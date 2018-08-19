12 سيارة تصل أسعارها إلى 900 ألف جنيه بمصر

المال خاص
تعتبر الأسعار أحد العوامل الحاسمة في القرارات الشرائية الخاصة بسوق السيارات المصرية؛ وإن كان البعض يقلل من تأثيرها بالنسبة للسيارات مرتفعة السعر؛ بحجة أن عملاء هذه الشريحة هن من ذوي الدخول المرتفعة؛ الذين يركزون بشكل أكبر على العوامل الفنية المرتبة بالمواصفات والجودة ووسائل الترفيه والراحة.
ومع ذلك؛ لا يمكن تجاهل أهمية العامل السعري في التفضيل بين الطرازات المنتمية لذات الشريحة؛ لذلك يعرض الجدول التالي قائمة بالسيارات التي تتراوح أسعارها بين 800 و900 ألف جنيه.
مسلسل
السيارة
السعر بالألف جنيه
1
BMW 320 A/T luxury
800
2
هوندا CRV A/T F/O EX
800
3
مرسيدس C 180 A/T
820
4
BMW X2 A/T M-Sport
820
5
أودي A4 A/T F/O With Cam
820
6
أودي Q3 A/T H/L Plus / Facelift
829.9
7
BMW 320 A/T sports
830
8
BMW X1 A/T Sport New Shape
850
9
BMW 218i A/T Convertible Sport
850
10
جيب رانجلر A/T
875
11
BMW 418 A/T Exclusive
878
12
أودي A5 A/T
899.9