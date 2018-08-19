سيــارات

12 سيارة تصل أسعارها إلى 900 ألف جنيه بمصر

المال خاصتعتبر الأسعار أحد العوامل الحاسمة في القرارات الشرائية الخاصة بسوق السيارات المصرية؛ وإن كان البعض يقلل من تأثيرها بالنسبة للسيارات مرتفعة السعر؛ بحجة أن عملاء هذه الشريحة هن من ذوي الدخول المرتفعة؛ الذين يركزون بشكل أكبر على العوامل الفنية المرتبة بالمواصفات والجودة ووسائل الترفيه والرا
11:48 ص, الأحد, 19 أغسطس 18 11:48 ص, الأحد, 19 أغسطس 18

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المال خاص

تعتبر الأسعار أحد العوامل الحاسمة في القرارات الشرائية الخاصة بسوق السيارات المصرية؛ وإن كان البعض يقلل من تأثيرها بالنسبة للسيارات مرتفعة السعر؛ بحجة أن عملاء هذه الشريحة هن من ذوي الدخول المرتفعة؛ الذين يركزون بشكل أكبر على العوامل الفنية المرتبة بالمواصفات والجودة ووسائل الترفيه والراحة.

ومع ذلك؛ لا يمكن تجاهل أهمية العامل السعري في التفضيل بين الطرازات المنتمية لذات الشريحة؛ لذلك يعرض الجدول التالي قائمة بالسيارات التي تتراوح أسعارها بين 800 و900 ألف جنيه.

مسلسل

السيارة

السعر بالألف جنيه

1

BMW 320 A/T luxury

800

2

هوندا  CRV A/T F/O EX

800

3

مرسيدس C 180 A/T

820

4

BMW X2 A/T M-Sport

820

5

أودي A4 A/T F/O With Cam

820

6

أودي Q3 A/T H/L Plus / Facelift

829.9

7

BMW 320 A/T sports

830

8

BMW X1 A/T Sport New Shape

850

9

BMW 218i A/T Convertible Sport

850

10

جيب رانجلر A/T

875

11

BMW 418 A/T Exclusive

878

12

أودي A5 A/T

899.9




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