12 سيارة تصل أسعارها إلى 900 ألف جنيه بمصر

المال خاصتعتبر الأسعار أحد العوامل الحاسمة في القرارات الشرائية الخاصة بسوق السيارات المصرية؛ وإن كان البعض يقلل من تأثيرها بالنسبة للسيارات مرتفعة السعر؛ بحجة أن عملاء هذه الشريحة هن من ذوي الدخول المرتفعة؛ الذين يركزون بشكل أكبر على العوامل الفنية المرتبة بالمواصفات والجودة ووسائل الترفيه والرا



المال خاص

تعتبر الأسعار أحد العوامل الحاسمة في القرارات الشرائية الخاصة بسوق السيارات المصرية؛ وإن كان البعض يقلل من تأثيرها بالنسبة للسيارات مرتفعة السعر؛ بحجة أن عملاء هذه الشريحة هن من ذوي الدخول المرتفعة؛ الذين يركزون بشكل أكبر على العوامل الفنية المرتبة بالمواصفات والجودة ووسائل الترفيه والراحة.

ومع ذلك؛ لا يمكن تجاهل أهمية العامل السعري في التفضيل بين الطرازات المنتمية لذات الشريحة؛ لذلك يعرض الجدول التالي قائمة بالسيارات التي تتراوح أسعارها بين 800 و900 ألف جنيه.

مسلسل السيارة السعر بالألف جنيه 1 BMW 320 A/T luxury 800 2 هوندا CRV A/T F/O EX 800 3 مرسيدس C 180 A/T 820 4 BMW X2 A/T M-Sport 820 5 أودي A4 A/T F/O With Cam 820 6 أودي Q3 A/T H/L Plus / Facelift 829.9 7 BMW 320 A/T sports 830 8 BMW X1 A/T Sport New Shape 850 9 BMW 218i A/T Convertible Sport 850 10 جيب رانجلر A/T 875 11 BMW 418 A/T Exclusive 878 12 أودي A5 A/T 899.9







