12 سفينة حاويات وبضائع عامة تصل ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 8 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 13 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ90875 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 170633 طنا.

وفى السياق نفسه غادر الميناء قطار بحمولة (1328) طن قمح، بالإضافة إلى (153) سيارة بحمولة (7799) طن قمح.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 9500 طن يوريا و 4134 طن فوسفات و 2700 طن رمل و 2900 طن علف بنجر.