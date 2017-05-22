12 سفينة حاويات وبضائع عامة تصل لميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 7 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 ، بالإضافة إلى14 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ100223 طنا، ورصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 159182 طنا.

وفى السياق نفسه غادر الميناء ( 2 ) قطار بحمولة (2622) طن قمح، علاوة على (148) سيارة بحمولة (7381) طن قمح.

ولفت المركز الإعلامى إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 1000 طن يوريا و 5830 طن فوسفات و 6000 طن علف بنجر و 3200 طن رمل.