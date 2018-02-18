12 سفينة بضائع عامة تصل وتغادر بميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادرت 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادرت 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء في الثامنة مساء أمس السبت القطار رقم 2446، وفي الواحدة والنصف صباح اليوم الأحد القطار رقم 2480 بحمولة إجمالية 2517 ، بينما غادر 67 سيارة نقل محملة بـ 3019 طن قمح .

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 85185 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20010 طنا .

وأوضح المركز الاعلامي أن الميناء استقبل في الثانية مساء أمس قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6000 طن يوريا، و 2500 طن فوسفات، وإعادة تصدير 2300 طن كسب فول صويا .

وأشار المركز الاعلامي إلى أن الكراكة مكه تواصل أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 322076 متر مكعب، وذلك حفاظا على سلامة وامان السفن بعد النوات الاخيرة التى تعرض لها الميناء .