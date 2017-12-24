12 سفينة إجمالي حركة موانئ بورسعيد رغم الطقس السيء

أمانى العزازى أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأحد، أنها تعمل بشكل طبيعى، مشيرة إلى أن إجمالى الحركة اليوم الأحد، 21 سفينة حيث سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينتين حاويات. ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة ب

أمانى العزازى

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأحد، أنها تعمل بشكل طبيعى، مشيرة إلى أن إجمالى الحركة اليوم الأحد، 21 سفينة حيث سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينتين حاويات.

ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات كما سجل الميناء أيضا دخول سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينتين بضائع عامة.

ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات

ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.