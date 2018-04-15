12 دولة عربية ضد الأخبار المفبركة فى منتدى الإسكندرية للإعلام

هبة حامد:انطلقت الجلسات الصباحية، للدورة السادسة من منتدى الإسكندرية للإعلام اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام بعنوان "ضد الأخبار الكاذبة والمفبركة" بمقر الجامعة المصرية اليابانية.وتستضيف فعاليات اليومين الأول والثاني من المنتدى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتقام فعاليات اليوم الثالث ب

هبة حامد: انطلقت الجلسات الصباحية، للدورة السادسة من منتدى الإسكندرية للإعلام اليوم وعلى مدى ثلاثة أيام بعنوان “ضد الأخبار الكاذبة والمفبركة” بمقر الجامعة المصرية اليابانية. وتستضيف فعاليات اليومين الأول والثاني من المنتدى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتقام فعاليات اليوم الثالث بمبنى المعهد السويدي بالإسكندرية؛ الشريك الدائم للمنتدى. وقال أحمد عصمت، المدير التنفيذي لمنتدى الإسكندرية للإعلام، إن الدورة السادسة تحمل اسم “ضد الأخبار الكاذبة والمفبركة”، وإنه تم استخدام هذا المصطلح بوصفه الأكثر انتشارًا، بينما المصطلح الفني المعبر عن محتوى المنتدى هو عن الخلل المعلوماتي. وأوضح أنه يشارك فى المنتدى 200 مشارك من 12 دولة عربية، وتشارك المغرب بأكبر وفد يضم 8 أفراد، لافتًا إلى أنه تمت الاستعانة بلجنتين مستقلتين لاختيار المشاركين بسبب كثافة التقديم،وتلقى 1300 طلب مشاركة. وشدد على أن إدارة المنتدى حرصت على مشاركة إعلاميين من ليبيا وسوريا واليمن والعراق، حرصًا على تمثيل تلك الدول في ظل ما تمر به وينعكس موضوع المنتدى على مجتمعاتها. وأضاف أن الدورة الجديدة من المنتدى تشهد أكبر نسبة خبراء أجانب من ألمانيا والسويد وفرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى مدربين من مصر والعراق والمغرب ولبنان، مؤكدًا حرص المنتدى على تنوع الخبراء لضمان تبادل الخبرات. وقال إن المنتدى سيناقش “الذكاء الاصطناعي في الإعلام”، كتجربة رائدة بدأت بتعاون إيطالي نمساوي، للاستعانة بأجهزة حواسيب متقدمة لجمع مواد إعلامية وإنتاجها، مما قد يكون بديلا في المستقبل، مشيرًا إلى أن طرح تلك التجربة قوبل باستغراب البعض في العالم العربي، في ظل إيمان من إدارة المنتدى بأن الأفكار تنطلق سريعًا. ودعا إلى ضرورة تأهيل وتكوين قدرات مدربين إعلاميين جدد، لافتًا إلى أن معظم الأكفاء العاملين في مجال الإعلامي يعملون خارج مصر. ولفت إلى نجاح المنتدى على مدى دوراته السابقة في تشكيل شبكة من الإعلاميين تضم نحو 700 أصبحوا في مواقع القيادة في مؤسساتهم بالوطن العربي، وإنتاج مشروعات صحافة استقصائية مشتركة في الوطن العربي، بالإضافة إلى القدرة على إطلاق بث إذاعي عربي مشترك على مدار 6 شهور لمدة ساعة على الإنترنت، إلى جانب فوز تسعة مشاركين سابقين في المنتدى بجوائز عالمية وعربية. وقال الدكتور حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، رئيس مركز الأدهم سنتر، إن مقاومة الأخبار الكاذبة والمفبركة أمر نختبره يوميًا، بوصفه خطرا يهدد المجتمع، مشيرًا إلى أن العالم يشهد مع الأحداث الكبيرة تصارعا على نشر الأخبار المتضاربة وغير الدقيقة، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة في سوريا. وأوضح أن المعلوماتية تأخذ خطوات واسعة جدًا بينما التعاطي معها لا يزال بطيئا، موضحًا أن المنصات الإلكترونية كلها أصبحت محمولة، وأصبحت الشكوى بشأن التغطية مسألة حيوية. وأضاف أن هذا العام حينما بدأنا نتعامل مع خدمات الـ” 4 G” وننتظر العام المقبل خدمات أسرع لتصبح “5 G “، وفق تكثيف شركات الاتصالات عملها في هذا الصدد. وتطرق إلى تجارب فرنسية وبريطانية وإيطالية، للتعاطي مع مواجهة تشريعية للأخبار الكاذبة والمفبركة، وكذلك استخدام تكنولوجيات وخدمات للجمهور لمواجهة تلك الأخبار، مشيرًا إلى اصطلاح “الجيش الإلكتروني”، الذي بات يستخدم في روسيا والصين واللجان الإلكترونية. وأوضح أنه لا يجب التعامل مع مصطلح “اللجان الإلكتروني” بشكل سيئ السمعة، ولكن باعتباره فعل مهم يسهم في الدفاع أو التصدي لشأن مجتمعي، وليس كما يختزل لدى المفهوم المحلي. وعزا أمين التخوفات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط إلى ما يوجد من صراعات وحروب أهلية بمثابة معطيات لتلك التخوفات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تشريعية خاصة بالصحافة، كما تعتبر النيابة ما تتناوله وسائل الإعلام من مواد وموضوعات بمثابة بلاغات يمكن التحقيق فيها، بالإضافة إلى الهيئات الإعلامية. ودعا إلى ضرورة تولي الهيئات الإعلامية عملية تدريب العاملين في الحقل الإعلامي، وإخراج كتيابات إرشادية وتقارير دورية لضبط الأداء الإعلامي. ولفت إلى دور المنتديات الإعلامية لمنح شهادات جودة لضمان استمرار التواصل والنجاح في الإرتقاء بالمستوى، مؤكدًا أن “التربية الإعلامية” مسألة غاية في الأهمية لمواجهة الأخبار الزائفة والمفبركة. وتتضمن الدورة الحالية من المنتدى ورش عمل في مجال مكافحة الأخبار الكاذبة والفبركة الصحفية؛ بهدف تنمية وتطوير قدرات العاملين في المجال، بالإضافة إلى اجتماع خاص بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والإعلام، ومنتدى خاص بالتعليم الإعلامي في الجامعات. وتأتي الدورة الجديدة من المنتدى، بعد أن توج بجائزة الإبداع العربي في مجال الإعلام من مؤسسة الفكر العربي أواخر عام 2016؛ لما لاقاه من أصداء على مستوى الوطن العربي، ناقش خلالها العديد من الموضوعات التي تمس الشأن الإعلامي. وشهد المنتدى على مدار دوراته الخمس السابقة ما يزيد عن مائتي محاضرة بمشاركة 500 شخص من مختلف الدول العربية، و162 مدربًا، فضلًا عن الإسهام في نجاح 50 مشروع ومبادرة إعلامية. أنٌشئ “منتدى الإسكندرية للإعلام”، عام 2012 بالتعاون ما بين أليكس أجندة والمعهد السويدي بالإسكندرية؛ حرصًا على رفع مستوى الأداء العملي للكفاءات الإعلامية بمختلف مجالاتها (صحافة، إذاعة، تليفزيون، الإعلام الإلكتروني)، وصولاً إلى مصداقية ومهنية حقيقة وبخاصة مجتمعات الإعلام المحلى. عقد المنتدى في دورته الأولى في مايو 2013 بعنوان “الإعلام المحلي والتنمية ” على نطاق جمهورية مصر العربية فقط، ثم انطلقت دورته الثانية 2014 إلى رحاب أوسع ليشمل الوطن العربي وفي أبريل 2015 بالإسكندرية تحت عنوان “الإعلام المجتمعي في العالم العربي”، وفى أكتوبر 2016 ناقش موضوع “ريادة الأعمال في مجال الإعلام في العالم العربي”؛ وعام 2017 تناول موضوع “الإعلام والابتكار”.