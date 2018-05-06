12 جنيها تكلفة خدمة أوبر ايتس‎

محمود جمال
كشف مصدر مسؤول فى أوبر ايتس لطلب توصيل الاطعمة أونلاين عن تكلفة تقديم الخدمة محليا وتصل إلى 12 جنيه .
وقال المصدر لـ “المال” إن الشركة تعاقدت مع 100 مطعم فى القاهرة لإتاحة الخدمة الجديدة منها “كشرى أبو طارق” و”O’s pasta” و”مطاعم جاد” ، و “سينتلرو” و”بطاطس & زلابيا” ، و”آيس كريم دونتس” و”Kukuruza” و “Fool Tank” و “cairo kitchen” .
وأضاف أن “أوبر إيتس” تجرى حاليا مباحثات مع مطاعم أخرى لإضافتها على التطبيق ضمن خططها التوسعية بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن ” أوبر ” أطلقت اليوم تطبيق أوبر أيتس ” فى القاهرة ويتيح للمستخدمين حول العالم طلب الطعام من أكثر من 80 ألف مطعم فى أكثر من 200 مدينة ، طوال أيام الأسبوع وبمتوسط مدة توصيل 40 دقيقة من مطاعمهم المفضلة ، بدءاً من المطاعم المحلية ووصولاً إلى أشهر العلامات التجارية العالمية في عالم المأكولات.