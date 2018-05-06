12 جنيها تكلفة خدمة أوبر ايتس‎

- " أبو طارق " و" دونتس " و" بطاطس & زلابيا " و" سينتلرو " أشهر المطاعممحمود جمالكشف مصدر مسؤول فى أوبر ايتس لطلب توصيل الاطعمة أونلاين عن تكلفة تقديم الخدمة محليا وتصل إلى 12 جنيه .وقال المصدر لـ "المال" إن الشركة تعاقدت مع 100 مطعم فى القاهرة لإتاحة الخدمة الجد

– ” أبو طارق ” و” دونتس ” و” بطاطس & زلابيا ” و” سينتلرو ” أشهر المطاعم





محمود جمال

كشف مصدر مسؤول فى أوبر ايتس لطلب توصيل الاطعمة أونلاين عن تكلفة تقديم الخدمة محليا وتصل إلى 12 جنيه .

وقال المصدر لـ “المال” إن الشركة تعاقدت مع 100 مطعم فى القاهرة لإتاحة الخدمة الجديدة منها “كشرى أبو طارق” و”O’s pasta” و”مطاعم جاد” ، و “سينتلرو” و”بطاطس & زلابيا” ، و”آيس كريم دونتس” و”Kukuruza” و “Fool Tank” و “cairo kitchen” .

وأضاف أن “أوبر إيتس” تجرى حاليا مباحثات مع مطاعم أخرى لإضافتها على التطبيق ضمن خططها التوسعية بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن ” أوبر ” أطلقت اليوم تطبيق أوبر أيتس ” فى القاهرة ويتيح للمستخدمين حول العالم طلب الطعام من أكثر من 80 ألف مطعم فى أكثر من 200 مدينة ، طوال أيام الأسبوع وبمتوسط مدة توصيل 40 دقيقة من مطاعمهم المفضلة ، بدءاً من المطاعم المحلية ووصولاً إلى أشهر العلامات التجارية العالمية في عالم المأكولات.