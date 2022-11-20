12 بنكًا تحقق صافى أرباح بقيمة 34.27 مليار جنيه.. خبراء يكشفون الأسباب

حقق 12 بنكًا مدرجًا فى البورصة المصرية صافى أرباح بلغ 34.27 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022.

وأرجع خبراء ومحللون مصرفيون هذه القفزة فى صافى الأرباح إلى رفع معدلات الفوائد؛ حيث قام البنك المركزى برفع الفائدة خلال هذا العام بواقع %5 وبهذا ارتفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى مستوى 13.25 و14.25 و%13.75 على الترتيب.

وأضافوا، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن تمويل عجز الموازنة، مضافًا إلى الاستثمار فى أذون الخزانة، كان وراء هذه الارتفاعات الكبرى فى أرباح البنوك.

وحل البنك التجارى الدولى فى المرتبة الأولى من حيث صافى الأرباح إذ سجل 12.2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر أولى من العام الجارى، تلاه بنك قطر الوطنى بواقع 6.9 مليار، ثم بنك التعمير والإسكان 1.7 مليار، فكريدى أجريكول مصر بـ 1.6 مليار، ومصرف أبوظبى الإسلامى 1.5 مليار.

وأرجعت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، هذه الزيادة فى أرباح هذه البنوك إلى رفع معدلات الفائدة، بواقع %5 خلال هذا العام، على 3 مرات غير متوالية.

ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة %5 منذ بداية العام الجارى منها %1 فى 21 مارس الماضى فى اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية.

وأقر البنك المركزى زيادة أخرى %2 فى مايو الماضى، لمواجهة الصدمات السعرية بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قررت فى اجتماع استثنائى يوم 27 أكتوبر الماضى، رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وأوضح “المركزي” فى بيان أنه تقرر رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 و14.25 و%13.75 على الترتيب.

وأضافت «الدماطى» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن قيام القطاع المصرفى بتمويل عجز الموازنة أسهم هو الآخر فى رفع معدلات أرباح طائفة واسعة من البنوك، أبرزها هذه الإثنى عشر بنكًا، التى حققت عوائد ربحية كبرى خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى.

فى السياق ذاته، أشارت إلى أن استثمار البنوك فى أذون الخزانة أدى إلى رفع معدلات أرباحها، لافتة إلى أن هذا العامل ذو أثر حاسم؛ إذ أن الاستثمار فى أذون الخزانة استثمار قصير الأجل، ومن ثم تظهر آثاره بشكل عاجل.

واتفق معها محمد عبد المنعم؛ الخبير المصرفي؛ إذ أرجع ارتفاع صافى أرباح هذه البنوك إلى العوائد المرتفعة المتحصل عليها من خلال رفع معدلات الفائدة، مؤكدًا أن رفع العائد على الإيراد كان له أثر حاسم على زيادة الأرباح.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن هذه الأرباح هى عبارة عن أرباح تشغيل حصلت عليها هذه البنوك.

واستبعد أن يكون للاستثمار فى أذون الخزانة أثر فى هذه الأرباح بشكل مطلق؛ إذ يرجع الأمر إلى إستراتيجية كل بنك على حدة، ومعدل الاستثمار فى هذه الأذون.

أرباح البنوك فى 9 أشهر

وأجرت «المال» مسحًا أظهر البنوك الأعلى ربحية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، وأسفر عن البنوك التالية:

مصرف أبوظبى الإسلامي- مصر

حقق مصرف أبوظبى الإسلامي- مصر قفزة فى صافى أرباحه خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بمعدل نمو %48.08 إذ سجل 1.583 مليار جنيه، مقابل 1.069 مليار خلال الفترة المقابلة من عام 2021.

وحقق صافى أرباح البنك نموًا بمعدل %45.63، ليسجل 566.3 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2022 مقابل 388.9 مليون خلال الفترة نفسها من 2021.

وارتفع إجمالى أصول البنك بمعدل %15.78 لتسجل قيمة إجمالى أصول البنك 104.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبرالماضى، مقابل 90.6 مليار بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة 14.3 مليار.

بنك أبوظبى التجاري – مصر

ارتفع صافى بنك أبوظبى التجاري-مصر قبل المخصصات والضرائب بنسبة %65 بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة مع سبتمبر 2021، ليصل إلى 1.528 مليار جنيه.

ووصل صافى الأرباح إلى 705 ملايين جنيه بزيادة %87 عن الفترة نفسها من العام السابق، بينما سجل إجمالى الأصول ارتفاعًا قدره %52 ليصل إلى 73.3 مليار بنهاية سبتمبر الماضى بالمقارنة مع نهاية عام 2021 .

وأظهرت المؤشرات المالية أداءً متميزًا بشكل عام؛ إذ بلغ معدل العائد على حقوق الملكية %15.2 كما زاد صافى الدخل من العائد بنسبة %47.5 وصافى الإيرادات من الأتعاب والعمولات بنسبة %67.2 فى نهاية الربع الثالث مقارنة مع نهاية سبتمبر 2021.

بنك البركة

حقق بنك البركة معدلات نمو إيجابية ووصل صافى الأرباح المستقلة قبل الضريبة إلى 1.843مليار جنيه بنسـبة زيادة %30.8 بينما بلغ صافى الأرباح المستقلة بعد الضرائب 1.255مليار بنسـبة زيادة %21.7 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 كما ارتفع إجمالى الأصول ليسجل 84.95 مليار جنيه فى 30 سبتمبر 2022، بنسبة نمو %3.2 عن العام السابق.

وقدم البنك حلولا تمويلية مختلفة لتلبية جميع احتياجات العملاء من الأفراد والشركات؛ لتسجل محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء مبلغ 31.23 مليار جنيه مقابل 24.26مليار فى نهاية عام 2021 بنسبة نمو %28.7 من خلال الزيادة فى محفظة التمويلات المقدمة للأفراد والتى بلغت 3.9 مليار بنهاية سبتمبر 2022، بنسبة نمو %60 مقارنة بعام 2021.

وارتفعت التمويلات الممنوحة للمؤسسات -شاملة الشركات الصغيرة والمتوسطة- لتصل إلى27.3 مليار جنيه بنسبة نمو %25.2 مقارنة مع عام 2021 إذ حققت محفظة تمويلات الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة مبلغ 23.8 مليار جنيه بزيادة %27 مقارنة مع عام 2021 بينما شهدت محفظة التمويلات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا ملحوظًا خلال هذه الفترة لتسجل 3.5 مليار جنيه بنسبة زيادة %14 مقارنة مع عام 2021.

بنك قناة السويس

ارتفع إجمالى المركز المالى لبنك قناة السويس ليصل إلى 67 مليار جنيه مقارنة مع 57 مليارا بنهاية ديسمبر 2021 بنسبة نمو تصل إلى %16 مدعومًا بارتفاع ودائع العملاء بنسبة %14 لتصل إلى 58 مليارا بنهاية سبتمبر2022 مقارنة مع 51 مليارا بنهاية ديسمبر 2021.

وقفز صافى أرباح بنك قناة السويس إلى 735 مليون جنيه بنهاية سبتمبر2022 مقارنة بقيمة 377 مليونا فى سبتمبر2021 بنسبة نمو قدرها %95 مدعومًا بزيادة صافى الدخل من العائد بنسبة %17.

ووصلت زيادة صافى إيرادات الأتعاب والعمولات إلى 200 مليون جنيه بنهاية سبتمبر2022 مقارنة مع 142 مليونا بنهاية سبتمبر2021 بنسبة نمو تقدر بـ %41.

بنك كريدى أجريكول- مصر

وحقق بنك كريدى أجريكول مصر صافى أرباح بلغت 1.604مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها %37 على أساس سنوى، مدفوعًا بارتفاع معدل صافى دخل الأعمال، فضلًا عن التحكم الفعال فى النفقات وتكلفة المخاطر.

وحقق صافى دخل الأعمال ارتفاعًا بنسبة %20 على أساس سنوي؛ إذ بلغ 3.444 مليون جنيه.

وسجل صافى الدخل من العائد زيادة بمقدار %20 على أساس سنوى، وهو الأمر الذى يؤكد النمو التجارى لكريدى أجريكول مصر فضلًا عن تحكمه الفعال فى تكلفة التمويل.

وحقق إجمالى الدخل التشغيلى نموًا بنسبة قدرها %13 على أساس سنوى، مدفوعًا بالتحكم الفعال فى التكاليف بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم والضغط الناتج عن تراجع قيمة الجنيه بنسبة تصل إلى نحو %24.

بنك التعمير والإسكان

وبلغ صافى أرباح بنك التعمير والإسكان 1.753 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2022 بنسبة زيادة قدرها %22.2 على خلفية نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة %32.8 لتسجل 4.379 مليار جنيه.

واعتمد بنك التعمير القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2022، حيث أظهرت نتائج الأعمال نمو صافى الأرباح إلى 549 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 بنسبة نمو قدرها %26.6 مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وتلك النتائج تؤكد نجاح البنك فى تطبيق إستراتيجية التطوير التى يتبناها بمحاورها الرئيسية ومواصلة تحقيق النمو فى مختلف القطاعات، ورغم ما تعرض له الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية من ضغوط تضخمية واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالميًا وتحرير سعر صرف الجنيه.

البنك المصرى لتنمية الصادرات

كشفت القوائم المالية المجمعة للبنك المصرى لتنمية الصادرات “Ebank” عن ارتفاع أرباحه قبل الضرائب إلى 1.567 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 768.435 مليون بنهاية سبتمبر 2021.

كما ارتفع صافى أرباح البنك بعد الضرائب لتصل إلى 993.533 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من 2022 مقارنة مع 440.348 مليون خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وفيما يتعلق بحجم ودائع العملاء ارتفعت لتصل إلى 70.594 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 64.302 مليار فى ديسمبر الماضى، وسجل إجمالى الأصول بالبنك نحو 88.172 مليار بنهاية الربع الثالث مقابل 77.247 مليار بنهاية العام الماضى.

البنك المصرى الخليجي

وكشفت نتائج الأعمال المستقلة عن تحقيق البنك المصرى الخليجى أرباح قبل الضريبة بنحو 1.169 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 1.123 مليار بنهاية سبتمبر 2021، بارتفاع بنسبة %4.

وارتفع صافى أرباح “المصرى الخليجي” بعد الضريبة إلى 624.615 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة مع 507.016 مليون بنهاية سبتمبر 2021 بمعدل نمو بلغ %23.

وسجلت إيرادات الفوائد ارتفاعا بنسبة %4 لتبلغ 5.925 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 5.684 مليار بنهاية سبتمبر 2021.

بنك قطر الوطنى الأهلى QNB

حقق بنك قطر الوطنى الأهلى “QNB” صافى أرباح مجمعة بقيمة 7.331 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 6.006 مليار خلال الفترة نفسها من 2021 بنمو %22.

وكشفت القوائم المالية المجمعة، أن إجمالى أرباح البنك قبل ضرائب الدخل بلغ 10.815 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 8.595 مليار فى نهاية سبتمبر 2021 بنمو %26 .

وبلغ إجمالى قروض وتسهيلات العملاء 200.664 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 172.828 مليار بنهاية ديسمبر 2021 بزيادة بنسبة %16.

وارتفع إجمالى أصول البنك لتسجل 446.823 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 359.568 مليار بنهاية ديسمبر 2021 بارتفاع بنسبة %24.

بنك فيصل الإسلامي

وكشفت القوائم المالية المستقلة لبنك فيصل الإسلامى المصرى، عن نتائج أعمال البنك بنهاية سبتمبر 2022، حيث حقق صافى أرباح بقيمة 546.7 مليون جنيه خلال الربع الثالث من 2022، مقابل 667.8 مليون خلال الفترة نفسها من 2021.

فيما حقق البنك نموًا فى صافى أرباحه خلال أول 9 أشهر من العام الجارى بمعدل %36.30 ليسجل 2.294 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2022، مقابل 1.683 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وارتفع إجمالى أصول البنك بمعدل %8.18 ليسجل إجمالى المحفظة 141.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 131 مليارًا بنهاية ديسمبر 2021 بزيادة 10.7 مليار.

البنك التجارى الدولي

أعلن البنك التجارى الدولى ارتفاع صافى أرباحه إلى 12.198 مليار جنيه، خلال الـ 9 شهور المنتهية فى سبتمبر 2022 مقابل 9.875 مليار للفترة المقابلة من العام الماضى، بمقدار زيادة بلغ حوالى 2.3 مليار.

وكشفت القوائم المالية المجمعة التى أعلن عنها البنك التجارى الدولى، عن زيادة حجم أرباح البنك قبل خصم الضرائب لتصل إلى 17.682 مليار جنيه حتى 30 سبتمبر 2022 مقارنة مع حوالى 13.979 مليار بنهاية سبتمبر 2021 بمعدل نمو بلغ %26.48 خلال عام.

وأظهرت القوائم ارتفاع ودائع العملاء إلى 499.019 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقارنة مع نحو 407.241 مليار بنهاية ديسمبر2021.

بنك saib

كشفت القوائم المالية لبنك “saib”عن تحقيق صافى أرباح بقيمة 26.479 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 14.167مليون فى سبتمبر 2021 بنسبة نمو %87، وبلغ إجمالى أرباح البنك 38.884 مليون دولار بنهاية الربع الثالث من 2022، مقابل 36.781 مليون فى الفترة نفسها من العام الماضى وبنمو %6.

كما أظهرت القوائم ارتفاع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 16.436 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 13.7 مليون بنهاية سبتمبر 2021، فيما سجل صافى الدخل من العائد 105.753 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2022، وبلغ إجمالى أصول البنك 4.281 مليار بنهاية سبتمبر 2022، وسجلت ودائع العملاء 3.670 مليار بنهاية سبتمبر الماضى.