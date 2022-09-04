12 بنكا تضخ 20.5 مليار جنيه قروضا لقطاع الأفراد خلال 6 أشهر

شهدت محافظ تمويلات قطاع الأفراد نموًا قويًا خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 داخل 12 بنكا محليًا، إذ تجاوزت معدلات النمو في بعضها %42 لتتجاوز تلك الفترة 20٫5 مليار جنيه.

ومن خلال مسح أجرته جريدة «المال» على القوائم المالية للبنوك الاثنى عشر، تبين أن «التجاري الدولي» الأكثر منحا لقروض الأفراد بتمويلات بلغت 47.1 مليار جنيه بنهاية يونيو مقارنة مع 41 مليار في ديسمبر الماضي، بزيادة 6.1 مليار.

فيما جاء بنك قناة السويس في المركز الأول من حيث معدلات النمو، بنسبة %42.4، لتصل محفظة قروض التجزئة المصرفية خلال النصف الأول من 2022 إلى 2.4 مليار جنيه، مقارنة مع 1.7 مليار في ديسمبر.

كما سجلت قروض الأفراد داخل البنك المصري لتنمية الصادرات إجمالي 4.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2022، مقارنة مع 3.2 مليار خلال ديسمبر 2021، وبمعدل نمو بلغ %34.7.

وطبقًا للقوائم المالية سجلت تمويلات الأفراد داخل بنك فيصل الإسلامي نحو 1.95 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 1.66 مليار بنهاية 2021، بمعدل نمو بلغ %17.1.

كما أظهرت نتائج أعمال بنك البركة وصول تمويلات الأفراد إلى 3.04 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.48 مليار جنيه في ديسمبر 2021، بنسبة نمو %22.8.

وسجلت تمويلات الأفراد داخل البنك المصري الخليجي نحو 9.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 8.2 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بنمو %14.9.

وأظهرت نتائج أعمال بنك قطر الوطني الأهلي QNB وصول تمويلات الأفراد إلى 40.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 36.3 مليار جنيه في ديسمبر 2021، بنسبة نمو %17.8.

وفي بنك التعمير والإسكان بلغت تمويلات البنك للأفراد نحو 18.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل تمويلات بنهاية ديسمبر تبلغ 16.4 مليار جنيه، بنمو %13.2.

وخلال أول 6 أشهر من العام الجاري ضخ مصرف أبو ظبي الإسلامي تمويلات للأفراد بقيمة 14.1 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة مع 13 مليار العام الماضي، بنمو %8.2.

وحقق بنك كريدي أجريكول نموًا في تمويلات الأفراد بنسبة %3.4 بإجمالي تمويلات تبلغ 9.9 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 9.5 مليار ديسمبر 2021.

كما سجلت قروض الأفراد داخل البنك الأهلي الكويتي نحو 11.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2022، مقارنة مع 9.19 مليار بنهاية ديسمبر 2021.

وبحسب المسح ارتفعت تمويلات الأفراد داخل بنك القاهرة بنسبة %9 لتصل إلى 41.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 بزيادة قدرها مليار جنيه على ديسمبر 2021.

وكشفت إحصائيات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع العائلي، لتصل إلى 673.944 مليار جنيه بنهاية مايو 2022، مقابل 610.292 مليار جنيه بنهاية 2021، محققة معدل نمو بلغ %10.43، وزيادة قدرها 63.652 مليار جنيه.

وطبقًا لحصر أجرته «المال» تبين أن القطاع العائلي يستحوذ على نسبة %19.60 من إجمالي القروض البنكية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع قروض القطاع العائلي بالعملة المحلية إلى 666.400 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 603.298 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ %10.46، وبزيادة قدرها 63.102 مليار جنيه.

فيما سجلت قروض القطاع العائلي بالعملة الأجنبية 7.544 مليار جنيه بنهاية مايو 2022، مقابل 6.994 مليار جنيه بنهاية 2021، محققة معدل نمو بلغ %7.86، وزيادة قدرها 550 مليون جنيه.