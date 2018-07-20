12 إنذارا بالغلق لمنشأت سياحية مخالفة في مطروح

معتز محمودأعلنت صباح توفيق مديرة السياحة والمصايف بالمحافظة عن تحرير 8 محاضر للفنادق المخالفة وذلك تنفيذا لقرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الخاص بتشكيل لجنة رقم 247 لسنة 2015 برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة و مجلس المدينة والأ

معتز محمود

أعلنت صباح توفيق مديرة السياحة والمصايف بالمحافظة عن تحرير 8 محاضر للفنادق المخالفة وذلك تنفيذا لقرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الخاص بتشكيل لجنة رقم 247 لسنة 2015 برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة و مجلس المدينة والأجهزة التنفيذية المعنية للمرور علي الفنادق والمحلات التجارية لضبط الأسعار والمخالفين .

وأضافت بأنه تم إعدام 137 ك من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي بمعرفة مفتشي الصحة والتموين والأجهزة المعنية .

كما وجهت اللجنة 12 إنذاراً بالغلق للمنشأت السياحية المخالفة لو تكررت المخالفة مرة أخري .

وأشارت إلى أن المحافظ قرر تكليف اللجنة بمتابعة المخالفات التي أرسلت للنيابة بخصوص المحاضر المحررة للفنادق والمحلات والمطاعم المخالفة .

ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بأن التفتيش علي القري السياحية والفنادق والمحلات التجارية مستمر طوال فترة الصيف

وأوضح أنه سيتم تغليظ العقوبة أن تكررت المخالفة مرة أخري للفنادق والمحلات التجارية التي قامت اللجنة بالمرور عليها مع رفع تقرير مفصل عن المخالفات .

وناشد المحافظ أصحاب الفنادق والمحلات التجارية بتقديم خدمات متميزة لضيوف المحافظة تليق بمكانه محافظة مطروح سياحياً التي تتميز بمقومات سياحية وشاطئيه تجعلها تحتل مكان بارزا على خريطة السياحة المحلية والعالمية .