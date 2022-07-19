12 إصدارا بالدورة الـ15 للمهرجان القومي للمسرح المصري (صور)

عقد المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ15، مؤتمرا صحفيا بالمجلس الأعلى للثقافة، كشف فيه عن تفاصيل الدورة الخامسة عشرة « دورة المخرج المسرحي المصري » ، بحضور رئيس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والناقد جرجس شكري رئيس لجنة الندوات وعضو اللجنة العليا.

إصدارات الدورة الخامسة عشرة بـ«المهرجان القومي للمسرح المصري»

جاء خلال المؤتمر، الإعلان عن إصدارات الدورة الخامسة عشرة والتي وصلت إلى 12 إصدارا يكتبها كبار النقاد هي: كتاب « الأستاذ » يكتبه الناقد جمال عبد الناصر عن الفنان الكبير محمد صبحي، وكتاب فريدة المسرح لعايدة فهمى تاليف الدكتورة لمياء أنور، وكتاب شامان المسرح المصري عن مراد منير للدكتور مصطفى سليم وكتاب أيوب الفن يرصد مشوار الفنان الكبير صبرى عبد المنعم للناقد أحمد الشريف .

وكتاب المسرح محبة عن فادى فوكيه للدكتور محمد سمير الخطيب، وكتاب الراهبة في محراب المسرح يرصد مسيرة الفنانة الكبيرة الراحلة أمينة رزق للدكتور الناقد عمرو دوارة، وكتاب المبحر في هوية المسرح المصري يرصد رحلة المخرج أحمد إسماعيل، للناقدة رشا عبدالمنعم .

وكتاب عصام التنوير وسيد الكوميديا الجادة حول مسيرة المخرج الكبير عصام السيد للناقد باسم صادق، وكتاب الباحث عن الهوية عن مسيرة المخرج الكبير ناصر عبد المنعم للناقدة هند سلامة، وكتاب أيقونة الجمال والإبداع عن الفنان الكبير الراحل عبد الرحيم الزرقانى تأليف الدكتورة وفاء كمالو .

وأعد الناقد جرجس شكري كتاب الندوات والأبحاث، كما أعدت منسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم كتالوج المهرجان.

يشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تقام تحت عنوان المخرج المسرحي المصريوتنطلق، 24 يوليو على المسرح الكبير بدار الأوبرا، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه، 8 أغسطس المقبل، على نفس المسرح برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.

وتقيم المهرجان، وزارة الثقافة، والذي يعد أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة.

ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح بمصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان .

وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.