12 ألف فائز في قرعة حجاج الجمعيات الأهلية

مدحت إسماعيل أجرت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس، القرعة المركزية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية.وتقدم لقرعة حج الجمعيات هذا العام 34 ألف مواطن من خلال 33 جمعية مركزية و3412 جمعية على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي، فبما بلغ عدد الفائزين 12 ألفاً.

مدحت إسماعيل

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس، القرعة المركزية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية.

وتقدم لقرعة حج الجمعيات هذا العام 34 ألف مواطن من خلال 33 جمعية مركزية و3412 جمعية على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي، فبما بلغ عدد الفائزين 12 ألفاً.

تمت القرعة بحضور الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وأيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة وبحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة.

وتفدم لقرعة حج الجمعيات هذا العام 34 ألف مواطن من خلال 33 جمعية مركزية و3412 جمعية على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي، فبما بلغ عدد الفائزين 12 الفاً.

وقام مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة باعتماد أسعار برامج الحج، لاربع مستويات، الأول خمس نجوم بساحة الحرم 84.800جنيه بنسبة زيادة 10% عن العام الماضي، والثاني4 نجوم بالمنطقة المركزية 70.600 جنيه بنسبة زيادة 8%، والثالث (الاقتصادي) 3 نجوم بالمنطقة المركزية 800 متر من الحرم 60.400 جنيه 5%، الرابع (الاقتصادي) فنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالي 300 متر بالمنطقة المركزية 51.500جنيه بنسبة زيادة 5%.

وتشمل جميع الأسعار كافة الخدمات والوجبات فيما عدا قيمة تذكرة الطيران التي تم تحديدها من قبل شركة مصر للطيران بسعر 12.100 جنيه وستضاف قيمتها لسعر كل برنامج.

وقالت وزيرة التضامن، غادة والي فى مؤتمر صحفي اليوم، إن الزيادة نتيجة زيادة قيمة الضرائب التي تم إقرارها من قبل الجانب السعودي على أسعار الخدمات بالمملكة العربية السعودية والتي شملت نسبة 5% لضريبة القيمة المضافة ونسبة 5% رسوم بلدية للفنادق 4، 5 نجوم و 2.5% للفنادق الثلاث نجوم فما أدنى بخلاف ارتفاع أسعار مواد الطاقة