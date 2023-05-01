12 ألف جنيه سعر التذكرة ... أصالة تحيى حفلا غنائيا بالفسطاط 5 مايو

تقدم النجمة أصالة نصري أغنية جديدة لأول مرة في حفلها الغنائي الأول الذي تحييه بمصر الأيام القادمة بعد غيابها لفترة عن الحفلات الغنائية بمصر ، ويتم اقامة الحفل بمنطقة الفسطاط من خلال المتحف القومي للحضارة المصرية .

وحرصت أصالة على الترويج لحفلها الغنائي عبر حسابها الرسمي” انستجرام” وعلقت “أهلي وحبايبي بمصر العظيمة، كل سنة وأنتوا بألف خير.. استنوني بحفلة كتير بتعني لي بمتحف الحضارات يوم 5 مايو، رح نسترجع ذكرياتنا، ونستمتع بالجديد، وسوا رح نأسّس ذكرى لليلة غير كلّ الليالي”.

الحفل من تنظيم شركة نجل أصالة نصري خالد الذهبي وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بفئات مختلفة منها 2500 جنيه للفئة الأولى والثانية ب6000 جنيه والثالثة ب8000 جنيه والرابعة ب9000 جنيه والخامسة ب10000 جنيه والسادسة ب12 ألف جنيه لفئة VIP.