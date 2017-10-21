119.9 مليار دولار حجم الإنفاق على الحلول الأمنية فى 2021‎

المال – خاص : توقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية " IDC "، وصول حجم الإنفاق على الحلول الأمنية عالميا خلال 2021 إلى 119.9 مليار دولار. وقال التقرير إن قطاع التوزيع والخدمات سيستحوذ على نصيب الأسد من الإنفاق بواقع 19.7 مليار دولار، يليه القطاع العام بـ 18.6 مليار دولار، ثم التصنيع



المال – خاص :



توقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية ” IDC “، وصول حجم الإنفاق على الحلول الأمنية عالميا خلال 2021 إلى 119.9 مليار دولار.

وقال التقرير إن قطاع التوزيع والخدمات سيستحوذ على نصيب الأسد من الإنفاق بواقع 19.7 مليار دولار، يليه القطاع العام بـ 18.6 مليار دولار، ثم التصنيع بـ 16.4 مليار، والخدمات المالية بـ 16.3 مليار دولار .

وأضاف أن أسواق أمريكا الشمالية الأكثر إقبالا على شراء الحلول والخدمات الأمنية خلال العام الحالى بـ 37.8 مليار دولار، تليها أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا “EMEA” بـ 26.2 مليار، وأخيرا دول المحيط الهادى وآسيا باستثناء اليابان بـ 11.5 مليار دولار.

