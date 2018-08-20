118 مليون جنيه صادرات الرصاص والزنك بالنصف الأول

محمود زكيبلغت إجمالي صادرات مصر من الرصاص والزنك قيمة 118 مليون جنيه وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.وكشف التقرير الصادر عن مجلس إدارة غرفة مواد البناء أنه تم تصدير رصاص بقيمة 92 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 63 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.وأضاف التقري

محمود زكي

بلغت إجمالي صادرات مصر من الرصاص والزنك قيمة 118 مليون جنيه وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.

وكشف التقرير الصادر عن مجلس إدارة غرفة مواد البناء أنه تم تصدير رصاص بقيمة 92 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 63 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف التقرير أن نسبة الزيادة سجلت حوالي 47% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في حين سجلت صادرات الزنك 20 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي 2018.

وأوضح التقرير أن الزيادة في صادرات الزنك سجلت 53 % مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي والذي سجلت إجمالي صادرات بقيمة 13 مليون جنيه.

في حين بلغ إجمالي صادرات الماغنسيوم ومصنوعاته ثلاثة ملايين جنيه فقط خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي.