118 مليون جنيه حصيلة بيع أراض خدمية في مدينة برج العرب

تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 118 مليون جنيه حصيلة بيع قطعتي أرض في مدينة برج العرب الجديدة، وذلك بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت الهيئة إن القطعة الأولى تقع بجوار القرية الذكية في مدينة برج العرب بمساحة 21 فدانًا بما يعادل 88200 متر مربع بنشاط جامعة، وذلك بسعر 1265 جنيها للمتر المربع على أن تبلغ النسبة البنائية 17٪ من إجمالي مساحة الأرض.

وحددت المجتمعات العمرانية الارتفاع أرضي ودورين متكررين والردود 10 أمتار من جميع الجهات على أن يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول علي موافقة الجهات المعنية.

وأكدت أن مدة تنفيذ المشروع 7 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض على أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 25% من قيمة االرض بالجنيه المصري، مع خصم ما تم سداده كجدية حجز + 1 % مصاريف إدارية و 5.0% مجلس أمناء، وذلك خلال شهر من تاريخ التخصيص.

ولفتت إلى أنه يتم سداد باقي الثمن على 14 قسط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدم.

ولفتت إلى أن القطعة الثانية تقع في الخدمى بالحى السكنى الثانى في مدينة برج العرب بمساحة 3600م2 بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات بنزين وغاز طبيعى.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سعر المتر المربع 3200 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 16٪ من إجمالي مساحة الأرض.