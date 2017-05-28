118 مليونًا ارتفاعا في نفقات النظافة والأمن بالموازنة الجديدة

عمر سالم

ارتفعت نفقات النظافة والأمن والحراسة بالموازنة الجديدة إلى 941 مليون جنيه، مقارنة بنحو 823 مليونًا بالعام المالى الحالى بزيادة قدرها نحو 118 مليونًا.

بلغت نفقات النظافة بالموازنة المالية الجديدة للعام المالى 2017 / 2018، بحسب البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة، نحو 644 مليون جنيه مقابل 568 مليون جنيه بالموازنة الحالية 2016 /2017 ، بارتفاع نحو 76 مليون جنيه.

وأشار البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، إلى أن نفقات الأمن والحراسة بالموازنة الجديدة بلغت نحو 297 مليون جنيه بارتفاع 42 مليونًا عن الموازنة الحالية والتى تصل لنحو 255 مليون جنيه.

وتبلغ المصروفات العامة فى الموازنة الجديدة للدولة نحو تريليون و300 مليار جنيه، ومن المقرر بدء العمل بها مطلع يوليو المقبل.