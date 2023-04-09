118 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي المصري من شهادة 19و22% خلال أسبوع

جمع البنك الأهلي المصري حصيلة بلغت قيمتها نحو 118 مليار جنيه من شهادات الادخار ذات العائد 19% ثابتة و 22% متناقصة خلال أسبوع من طرحها.

وطرح البنك الأهلي المصري شهاداتي ادخار جديدة في 2 أبريل الماضي لمدة 3 سنوات.

وأوضح البنك أن الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنويا و يصرف العائد شهريا.

أما الثانية فهي شهادة بلاتينية بعائد متدرج لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22%؜ لأول سنة و 18% للسنة الثانية و 16%؜ السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا.

وقرر البنك المركزي المصري في 30 مارس الماضي رفع اسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتصبح عند مستوى 18.25، 19.25، 18.75% على الترتيب ، كما رفع الفائدة على سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصبح عند مستوى 18.75%.