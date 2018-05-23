116 ألف فدان المساحة المزروعة بمشروع المليون ونصف فدان عام 2016/ 2017

المال- خاصأصدر الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامـــة والإحصــــاء، اليوم الأربعاء المـوافق 23/ 5/ 2018، النشـرة السنوية لاستصلاح الأراضى عام 2016/ 2017، ومن أهم المؤشرات ما يلي:بلغ إجمالى مســاحة الأراضــــى المستصلحة 38.9 ألــــف فــــدان عــام 2016/ 2017 مقابل 38,5 ألف فـدان عام 2015/20

المال- خاص

أصدر الجهــاز المركــزى للتعبئــة العامـــة والإحصــــاء، اليوم الأربعاء المـوافق 23/ 5/ 2018، النشـرة السنوية لاستصلاح الأراضى عام 2016/ 2017، ومن أهم المؤشرات ما يلي:

بلغ إجمالى مســاحة الأراضــــى المستصلحة 38.9 ألــــف فــــدان عــام 2016/ 2017 مقابل 38,5 ألف فـدان عام 2015/2016 بزيادة بلغت نسبتها 1.1%.

بلغـت مســاحة الأراضى المسـتصـــلحة بالجمعيات التعاونية 28.7 ألف فدان بنسبة قدرها 73.6%، تليها مساحـة شركات القطاع الخاص 10.3 ألف فدان بنسبة قدرها 26.4% من إجمالى مســاحـة الأراضى المستصلحــة عام 2016/ 2017.

بلغـت المســاحة المزروعة التابعة لمشروع المليون ونصف فدان 115.7 ألف فدان واحتلت محافظة المنيا الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المزروعة بها 70 ألف فدان بنسبة 60.5%، تليها محافظة مطروح بمساحة 35 ألف فدان، ونسبة 30.3%، ثم محافظة الوادى الجديد بمساحة 10 آلاف فدان وبنسبة 8.6%، وأخيرًا جنوب سيناء بحوالي ألف فدان وبنسبة 0.6% من إجمالى المساحة المزروعة.

بلغت المسـاحة المقام عليها مشـروعات الثروة الحيوانية (إنتاج ألبـان وتسمين وتربيـة ماشيـة وأغنــام) من الأراضى المستصلحــة 196 فدانًا عام 2016/ 2017 مقابل 136 فدانًا عام 2015/ 2016، بزيادة بلغت نسبتها 44.1%، ويرجع ذلك إلى زيادة إقبال الشركات على إقامة مشروعات الثروة الحيوانية​.