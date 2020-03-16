1150 جنيها سعرا متوقعا لمتر أرض «عامر السياحية» بالمنيا الجديدة

اقتربت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من إعادة تسعير قطعة أرض مخصصة لشركة عامر للتنمية السياحية – التابعة لعامر جروب – وسيتراوح سعر المتر ما بين 1130 إلى 1150 جنيها.

وفى أكتوبر الماضى، وافقت الهيئة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 110 أفدنة بالمنيا الجديدة لصالح شركة عامر، لإقامة نشاط عمرانى متكامل بالحى السياحى، لكن الشركة أعلنت منذ أسبوعين عن تقدمها بطلب لخفض المساحة إلى 40 فدانا.

وقالت مصادر مقربة من الملف إن جهاز المدينة أخطر هيئة المجتمعات بطلب الشركة ، بهدف إعادة تسعير الأرض، بعدما اتجهت الأخيرة إلى تقليصها، خاصة وأن التسعير يختلف حسب مساحة الأرض.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة- فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أنه ينتظر التسعير الرسمى الجديد للأرض من هيئة المجتمعات العمرانية بنهاية الأسبوع الحالى، متوقعا أن يتم تسعيرها بين 1130 و1150 جنيها للمتر بدلا من 1055 سعر تخصيصها السابق.

كان «مصطفى» أوضح سابقاً أن شركة «عامر» تقدمت بطلب تخفيض مساحة الأرض نظرا لعدم امتلاكها الملاءة المالية اللازمة للمشروع بأكمله، مما دفعها إلى الاكتفاء بنحو 40 فدانا فقط.

وأعلن جهاز مدينة المنيا منتصف أكتوبر الماضى، أن استثمارات عامر السياحية بالمنيا على 110 أفدنة تبلغ 487 مليون جنيه، مع تحديد النسبة البنائية بنحو %25 من إجمالى الأرض، وإلزام الشركة بسداد %15 من قيمة الأرض، بجانب %10 جدية حجز، فيما يتم استكمال باقى الثمن على أقساط سنوية لمدة 5 سنوات.

وعلمت «المال» أن عامر السياحية سددت بالفعل نحو %15 من قيمة الأرض المخصصة فى السابق بمساحة 110 أفدنة، وسيتم وضع تلك المبالغ فى الاعتبار عند تحديد القيمة النهائية للأرض الجديدة بعد خفضها.

فى سياق متصل، قال «مصطفى» إن الجهاز قام بتخطيط قطعة الأرض التى تطلب عامر السياحية ردها، بمساحة 70 فدانا، على أن يتم طرحها لإنشاء أنشطة متنوعة ما بين محلات تجارية ومجمع مطاعم ومول تجارى، ولايزال يترقب اعتماد المخطط من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرحها على المستثمرين على موقع الهيئة.

وتجاوز حجم الاستثمارات بمدينة المنيا الجديدة 5.2 مليار جنيه، منها 2.6 مليار فى قطاع الإسكان، و304.6 مليون للخدمات، و2.3 مليون للمرافق، و45.6 مليون للزراعة، حسب الموقع الرسمى لهيئة المجتمعات العمرانية.

وخلال أول 9 شهور من العام الماضى، حققت «عامر جروب» صافى ربح 91.3 مليون جنيه مقابل 115.8 مليون فى الفترة المناظرة من عام 2018، متأثرة بتراجع الإيرادات إلى 1.2 مليار مقابل 1.3 مليار.