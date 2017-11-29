115 عاما على إنشائه.. تعرف على تاريخ المتحف المصري

دعاء محموداحتفلت وزارة الأثار أمس الثلاثاء، بمرور 115 عاماً على افتتاح المتحف المصري بالتحرير، وذلك بحضور خالد العناني وزير الآثار، ونخبة من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية في مصر، وأعضاء البرلمان وكبار مسئولي ومديري المعاهد الأثرية وعدد من قيادات وزارة الآثار والأثريين.وشهدت الاحتفالية العديد من

دعاء محمود



احتفلت وزارة الأثار أمس الثلاثاء، بمرور 115 عاماً على افتتاح المتحف المصري بالتحرير، وذلك بحضور خالد العناني وزير الآثار، ونخبة من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية في مصر، وأعضاء البرلمان وكبار مسئولي ومديري المعاهد الأثرية وعدد من قيادات وزارة الآثار والأثريين.

وشهدت الاحتفالية العديد من الفعاليات أهمها افتتاح معرض مؤقت للآثار والذي سيستمر لمدة أسبوعين ويضم 86 قطعة أثرية منها بعض الأدوات التى تم استخدامها فى وضع حجر أساس المتحف المصرى وهى عبارة عن قصعة من الخشب المطعم بالفضة ومسطرين وشاكوش، والدواة والريشة التى تم التوقيع بها وثيقة المتحف.

كما ضم المعرض مجموعة من الميداليات التذكارية الخاصة بتخليد ذكرى تأسيس المتحف المصرى، وبعض الخرائط والوثائق والصور التى تحكى مراحل بنائه.

وقالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصري، أنه خلال الفعالية تم عرض ولأول مرة بعض القطع الأثرية التى أعادتها إمارة الشارقة إلى مصر أوائل الشهر الجاري، منها تماثيل ولوحات جنائزية، إضافة إلى مومياء من العصر الروماني عليها قناع مذهب من الكارتوناج، والتي اكتشفت منذ أيام قليلة فى منطقة دير البنات بالفيوم.

وبمناسبة الأحتفال بهذا الصرح الهام رصدت “المال” أهم المعلومات التي تدور حول المتحف المصري بالتحرير.

قبل الإنشاء



بدأت قصة المتحف عندما أبدى القناصل الأجانب المعتمدون في مصر إعجابهم بالفن المصري القديم وعملوا على جمع الآثار المصرية وإرسالها إلى المدن الأوروبية الرئيسية، وبذلك بدأت تزدهر تجارة الآثار المصرية التي أصبحت بعد ذلك موضة أوروبية.

وكانت الهدايا من تلك القطع النادرة خلال القرن التاسع عشر منتشرة بين الطبقة الأرستقراطية، وكانت التوابيت من بين أهم القطع الأكثر طلباً، في هذا التوقيت لم يفهم المصريون في بداية الأمر الدوافع التي جعلت الأوروبيين يهتمون بالأحجار الموجودة في أراضيهم.

فيما كان الدافع الأهم وراء تنقيب المصريين عن الآثار في المعابد والمقابر هي الشائعات التي كانت تروج إلى أن بعض هذه المناطق تضم كنوزاً خفية.

محمد علي ومنع الاتجار بالأثار



في عهد محمد علي بدأ إستراتيجية سياسية جديدة كان أساسها أن تنفتح مصر على العالم الغربي‏،‏ وفي عام ‏1835‏ أصدر محمد علي باشا مرسومًا يقضي فيه بإنشاء مصلحة الآثار والمتحف المصري، وقام بإسناد إدارة تلك المصلحة إلى يوسف ضياء أفندي بإشراف الشيخ رفاعة الطهطاوي‏ ليتولى مهمة إعادة إيقاظ الاهتمام بآثار الماضي.

ونجح بالفعل في تحذير الرأي العام بقيمة الآثار وأمر بإصدار قرار في‏ 15‏ أغسطس ‏1835،‏ بمنع التهريب والاتجار في الآثار المصرية إلى الخارج‏ بل وضرورة صيانتها والحفاظ عليها‏،‏ وكان المتحف المصري في ذلك الوقت يطل على ضفاف بركة الأزبكية‏ ثم تم إلحاقه بمدرسة الألسن‏.‏

بدأ يوسف ضياء أفندي “مدير مصلحة الآثار” منذ تولى منصبه بالتفتيش على آثار مصر الوسطى التي كان يعثر عليها الفلاحون.وفي عام 1848 كلف محمد علي باشا لينان بك وزير المعارف بوضع بيان شامل عن المناطق الأثرية وإرسال الآثار المهمة إلى المتحف المصري.

عودة التهريب بعد وفاة محمد علي



بعد وفاة محمد علي باشا عام 1849، اضطربت الأمور مرة أخرى وعادت ظاهرة الاتجار في الآثار إلى الظهور وأخذت المجموعة التي كان يضمها المتحف الذي أقيم في الأزبكية في الانكماش حتى تم نقلها إلى قلعة صلاح الدين في صالة واحدة، ومما زاد الأمر سوءًا كان إهداء الخديوي عباس الأول محتويات تلك الصالة كاملة إلى الدوق مكسميليان النمساوي أثناء

زيارته القلعة.

فرض الرقابة على الأثار



استمرت الآثار المصرية تتعرض للسلب والنهب والدمار إلى أن أصدر الخديوي عباس أوامره إلى المديريات بفرض رقابة شديدة على الأجانب والمصريين الذين كانوا يقومون بسرقة الآثار وإخفائها وبيعها.

النشأة والتأسيس



يعود تاريخ إنشاء المتحف المصري بالتحرير أحد أشهر وأقدم المتاحف العالمية إلي عام 1835، وكان موقعه حينها في حديقة الأزبكية حيث ضم عدد كبير من القطع الأثرية المتنوعة، والتي نقلت فيما بعد إلى قاعة العرض الثانية بقلعة صلاح الدين حتى فكر عالم المصريات الفرنسي أوجوست مارييت الذي كان يعمل بمتحف اللوفر في افتتاح متحفاً يعرض فيه مجموعة من الآثار على شاطئ النيل عند بولاق.

وعندما تعرضت هذه الآثار لخطر الفيضان تم نقلها إلى ملحق خاص بقصر الخديوي إسماعيل بالجيزة، ثم جاء عالم المصريات جاستون ماسبيرو وافتتح عام 1902 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني مبنى المتحف الجديد في موقعه الحالي في قلب القاهرة.

يعد المتحف المصري من أوائل المتاحف في العالم التي أسست لتكون متحف عام على عكس المتاحف التي سبقته، و يضم المتحف أكثر من 150 ألف قطعة أثرية أهمها المجموعات الأثرية التي عثر عليها في مقابر الملوك والحاشية الملكية للأسرة الوسطى في دهشور عام 1894، كما يضم الآن أعظم مجموعة أثرية في العالم تعبر عن جميع مراحل التاريخ المصري القديم.

سرقة المتحف



في أغسطس 2004 أعلن عن اختفاء 38 قطعة أثرية من المتحف ولم يستدل عليها وأحيلت الواقعة للنيابة العامة للتحقيق وخلال حالة الانفلات الأمني التي واكبت ثورة 2011 تم اقتحام المتحف في يوم 28 يناير من قبل مجهولين وسرقت خلال تلك الواقعة 54 قطعة أثرية، وعلى إثر ذلك قامت قوات الجيش بتطويق المتحف لحمايته وتأمينه ضد عمليات النهب والسرقة، وعقب هدوء الأحداث والأوضاع السياسية، استطاعت الجهات الأمنية ضبط واسترداد جزء من تلك الآثار.