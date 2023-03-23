113.5 مليون دولار أرباح «اوراسكوم كونستراكشون» خلال 2022

اعتمد مجلس إدارة شركة اوراسكوم كونستراكشون نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة لعام 2022.

وحققت اوراسكوم كونستراكشون صافي ربح بقيمة 113.5 مليون دولار ، مقابل 113.4 مليون دولار بنسبة نمو 0.1%.

وارتفعت اجمالي إيرادات اوراسكوم كونستراكشون بنحو 17.9%، لتصل إلى 4.17 مليار دولار ، مقابل 3.54 مليار دولار خلال 2021.

و بلغت قيمة مشروعات اوراسكوم كونستراكشون ، تحت التنفيذ 5.3 مليار دولار، مقابل 6.08 مليار دولا خلال 2021 بنسبة تراجع 13.4%.

وقال المهندس أسامة بشاى الرئيس التنفيذي لشركة اوراسكوم كونستراكشون ، أن الشركة حققت العديد من الإنجازات في مشروعاتها بمصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وواصل بشاي أن اوراسكوم كونستراكشون، اتخذت العديد من الخطوات لتوسيع استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة خلال الربع الأخير من 2022.

وبدأت اوراسكوم كونستراكشون، الأعمال التمهيدية لإنشاء محطة رياح جديدة بطاقة 500 وات، فضلا عن إكمال المرحلة التمهيدية لإنشاء أول مصنع الهيدروجين الاخضر في افريقيا.

واستكمل بشاي أن اوراسكوم كونستراكشون أبرمت عقود جديدة بقيمة 3.6 مليار دولار، يتركز غالبيتها في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بما سيوفر حجم إيرادات كافي خلال الفترة المقبلة.

واظهرت القوائم المالية المجمعة تحقيق 134.3 مليون دولار خلال 2022، مقابل 125.3 مليون دولار خلال 2021.