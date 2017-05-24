113 مليار جنيه ارتفاعا بمخصصات الخدمات العامة في الموازنة الجديدة

تضم موازنات المجالس التشريعية والوزراء ورئاسة الجمهورية عمر سالم قدرت الحكومة مخصصات الخدمات العامة بالموازنة الجديدة لعام 2017/2018 بنحو 493.546 مليار جنيه، بزيادة 113 مليارًا على الموازنة الحالية، والتى تقدر بنحو 380.499 مليار بنسبة تصل لنحو 30%. وتضم…

تضم موازنات المجالس التشريعية والوزراء ورئاسة الجمهورية عمر سالم قدرت الحكومة مخصصات الخدمات العامة بالموازنة الجديدة لعام 2017/2018 بنحو 493.546 مليار جنيه، بزيادة 113 مليارًا على الموازنة الحالية، والتى تقدر بنحو 380.499 مليار بنسبة تصل لنحو 30%.



وتضم الخدمات العامة موازنة كل من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والمجالس التخصصية، ودواوين عموم المحافظات، والجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة المالية ومصالحها، ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى قسم الدين العام.



وتبلغ المصروفات العامة فى الموازنة الجديدة للدولة نحو تريليون و300 مليار جنيه، ومن المقرر بدء العمل بها مطلع يوليو المقبل.

