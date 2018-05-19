113 معتمرًا يصلون ميناء سفاجا

نادية سلامصرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة محبة وعلى متنها 113 معتمرا و 8 سيارات قادمة من ميناء ينبع وثلاث سفن أخرى وهى مسرة، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس وعلى متنها 959 راكبا و 179 شاحنة بضائع و 25 شاحنة عفش ركاب و 41 سيارة.في

نادية سلام

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة محبة وعلى متنها 113 معتمرا و 8 سيارات قادمة من ميناء ينبع وثلاث سفن أخرى وهى مسرة، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس وعلى متنها 959 راكبا و 179 شاحنة بضائع و 25 شاحنة عفش ركاب و 41 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين عمان والحرية2 وعلى متنهما 722 راكبا و 78 شاحنة بضائع و 16 شاحنة عفش ركاب و 30 سيارة، وغادرت ثلاث سفن وهى مسرة، بوسيدون اكسبريس، ونما اكسبريس وعلى متنها 154 راكبا و 137 شاحنة و 3 سيارات.

على جانب آخر، استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 536 راكبا و 69 سيارة.

وفى نفس السياق ، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 838 راكبا و تداول 73 شاحنة حيث يستعد اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 313 راكبا و 12 برادا و 7 تريللات و 6 سيارات.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 364 راكبا و 10 برادات و 5 تريللات و 13 سيارة، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 161 راكبا منهم 88 معتمرا و 2 باص عمرة و 24 برادا و 15 تريللا.