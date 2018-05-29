112,8 ألف وحدة مبيعات السوق السعودية بالربع الأول

خالد بدر الدين وأحمد شوقى
رغم الانكماش المستمر الذى يطوق سوق السيارات السعودية؛ فإن مبيعاتها تتجاوز السوق المصرية بأكثر من 3 مرات؛ فقد بلغت مبيعات الأولى 112.8 ألف وحدة خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل 35.1 ألف للسوق المصرية، ليصل الفارق بين مبيعات السوقين إلى 87.7 ألف سيارة لصالح السوق السعودية.
ويأتى ذلك رغم تراجع مبيعات السيارات فى السوق السعودية بأكثر من %24.2 خلال الربع الأول من العام الجارى لتنخفض إلى حوالى 112.8 ألف وحدة لتسجل أدنى مستوى منذ أكثر من 15 سنة، وذلك بعد أن طبقت حكومة المملكة منذ يناير الماضى ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 على السلع الاستهلاكية.
وذكرت وكالة فوكس تو موف F2M الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات العالمية، أن السعودية تواجه أسوأ أزمة فى تاريخها بسبب تراجع إيرادات الحكومة بعد هبوط أسعار البترول منذ منتصف عام 2014 والتدابير التى نفذتها منذ العام الماضى، ومنها فرض ضرائب ورفع أسعار الوقود ما أدى إلى ضعف إنفاق المستهلك.
وكانت مبيعات السيارت فى المملكة انخفضت بحوالى %15.3 خلال عام 2016 ثم تراجعت بحوالى %16 خلال النصف الأول من العام الماضى، لتنزل إلى 304 آلاف وحدة فقط ثم تفاقم هبوط المبيعات بحوالى %30 خلال النصف الثانى من ذلك العام غير أن شهر ديسمبر الماضى، قفزت فيه المبيعات بحوالى %26 حيث تدفق المستهلكون على شراء السيارات قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى يناير الماضى.
وكانت مبيعات السيارات بدأت يظهر عليها الانتعاش منذ عام 2012 الذى بلغت فيه المبيعات أكثر من 691 ألفا و940 وحدة ثم أخذت تزداد باستمرار لتتجاوز 746 ألفا و850 وحدة فى العام التالى و821 ألفا و635 وحدة عام 2014 وحوالى 844 ألفا و580 وحدة عام 2015، ثم بدأت تتناقص بعد ذلك مع تفاقم أزمة انخفاض أسعار البترول.