112,8 ألف وحدة مبيعات السوق السعودية بالربع الأول

خالد بدر الدين وأحمد شوقىرغم الانكماش المستمر الذى يطوق سوق السيارات السعودية؛ فإن مبيعاتها تتجاوز السوق المصرية بأكثر من 3 مرات؛ فقد بلغت مبيعات الأولى 112.8 ألف وحدة خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل 35.1 ألف للسوق المصرية، ليصل الفارق بين مبيعات السوقين إلى 87.7 ألف سيارة لصالح السوق السعو

خالد بدر الدين وأحمد شوقى

رغم الانكماش المستمر الذى يطوق سوق السيارات السعودية؛ فإن مبيعاتها تتجاوز السوق المصرية بأكثر من 3 مرات؛ فقد بلغت مبيعات الأولى 112.8 ألف وحدة خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل 35.1 ألف للسوق المصرية، ليصل الفارق بين مبيعات السوقين إلى 87.7 ألف سيارة لصالح السوق السعودية.

ويأتى ذلك رغم تراجع مبيعات السيارات فى السوق السعودية بأكثر من %24.2 خلال الربع الأول من العام الجارى لتنخفض إلى حوالى 112.8 ألف وحدة لتسجل أدنى مستوى منذ أكثر من 15 سنة، وذلك بعد أن طبقت حكومة المملكة منذ يناير الماضى ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 على السلع الاستهلاكية.

وذكرت وكالة فوكس تو موف F2M الأمريكية لأبحاث أسواق السيارات العالمية، أن السعودية تواجه أسوأ أزمة فى تاريخها بسبب تراجع إيرادات الحكومة بعد هبوط أسعار البترول منذ منتصف عام 2014 والتدابير التى نفذتها منذ العام الماضى، ومنها فرض ضرائب ورفع أسعار الوقود ما أدى إلى ضعف إنفاق المستهلك.

وكانت مبيعات السيارت فى المملكة انخفضت بحوالى %15.3 خلال عام 2016 ثم تراجعت بحوالى %16 خلال النصف الأول من العام الماضى، لتنزل إلى 304 آلاف وحدة فقط ثم تفاقم هبوط المبيعات بحوالى %30 خلال النصف الثانى من ذلك العام غير أن شهر ديسمبر الماضى، قفزت فيه المبيعات بحوالى %26 حيث تدفق المستهلكون على شراء السيارات قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى يناير الماضى.

ولذلك تتوقع وكالة F2M هبوط المبيعات هذا العام إلى حوالى 496 ألفا و600 سيارة فقط بانخفاض حوالى %88 بالمقارنة مع أكثر من 544 ألفا و720 وحدة العام الماضى وحوالى 715 ألفا و470 ألف وحدة عام 2016.

وكانت مبيعات السيارات بدأت يظهر عليها الانتعاش منذ عام 2012 الذى بلغت فيه المبيعات أكثر من 691 ألفا و940 وحدة ثم أخذت تزداد باستمرار لتتجاوز 746 ألفا و850 وحدة فى العام التالى و821 ألفا و635 وحدة عام 2014 وحوالى 844 ألفا و580 وحدة عام 2015، ثم بدأت تتناقص بعد ذلك مع تفاقم أزمة انخفاض أسعار البترول.

وكانت أكثر عشر علامات هبوطا فى السعودية خلال الربع الماضى مازدا اليابانية بحوالى %32.5 وبعدها هيونداى الكورية الجنوبية بأكثر من %30.9 ونيسان اليابانية بنسبة انخفاض 30.2% ثم إيسوزو اليابانية بحوالى %21 وتويوتا اليابانية بأكثر من %19.4 وشيفروليه الأمريكية بحوالى %13.2 وكيا الكورية الجنوبية بحوالى %8.8 وهوندا اليابانية بأكثر من %5.8 بينما ارتفعت مبيعات لكزس اليابانية بأكثر من %6 وفورد الأمريكية بحوالى %2.

فى المقابل فإن السوق المصرية قد شهدت ارتفاعا فى مبيعاتها الإجمالية خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة %32.2 لتصل إلى 35.1 ألف سيارة مقابل 26.5 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها من 2017 بزيادة 8.6 ألف وحدة.

ومع ذلك فإنها لا تمثل سوى 28.6 % من مبيعات السوق السعودية.

وتقلل مصادر بسوق السيارات من شأن نسبة النمو المعلنة بتقارير مجلس معلومات سوق السيارات أميك؛ معتبرين أن المقارنة بالربع الأول من 2017 تعطى نتائج غير دقيقة حول أداء السوق بسبب الهبوط الكبير الذى شهدته سوق السيارات على خلفية تحرير سعر الصرف والزيادات الكبيرة بأسعار السيارات واضطراب الخطط التسويقية للشركات، خاصة فى ظل عدك القدرة على استيراد الكميات المطلوبة خلال هذه الفترة.