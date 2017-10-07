1122 سيارة مبيعات المصرية التجارية وأوتوموتيف خلال 8 أشهر

شريف عيسى تمكنت المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى فى مصر، من بيع 1122 سيارة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى، فى الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس. وشهدت مبيعات فولكس فاجن خلال تلك الفترة بيع 774 سيارة، من طرازات تيجوان، وباسات، وجولف، وجيتا، فيما تمكن

شريف عيسى



تمكنت المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى فى مصر، من بيع 1122 سيارة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى، فى الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس.



وشهدت مبيعات فولكس فاجن خلال تلك الفترة بيع 774 سيارة، من طرازات تيجوان، وباسات، وجولف، وجيتا، فيما تمكنت أودى من بيع 348 وحدة.



وأكد مصدر مسئول بالشركة ان الفترة المقبلة ستهد تركيز الشركة على طرازات تيجوان التابعة لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات SUV، بالإضافة إلى الباسات، على ان تلجأ الشركة لتقليل الكميات المستوردة من جولف، وجيتا والتى باتا أسعارهما مرتفعة بعد قرار التعويم، وغير قادران على المنافسة.



وأوضح المصدر ان استراتيجية الشركة ترتكز فى أودى على زيادة الحصص الإستيرادية من Q2 الجديدة كلياً، والتى تنم طرحها للمرة الأولى محلياً خلال الربع الثالث من العام الجارى، بالإضافة إلى A5 Sport Back الجديدة، والمتوقع تقديمها للسوق خلال الفترة القليلة المقبلة.



وتستهدف المصرية التجارية وأوتوموتيف، بيع 1300 سيارة من طرازات فولكس فاجن بنهاية العام الجارى، فيما تسعى أودى إلى بيع 500 سيارة محلياً.

