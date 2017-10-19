112.7% زيادة فى أسعار طرازات SUV

شريف عيسى تتبعت "المال" أسعار 15 طرازاً تنتمى لفئة السيارات الرياضة المتعددة الاستخدمات SUV، على مدار عام كام، وفقاً للقوائم السعرية الصادرة خلال شهر أكتوبر من العام الجارى، مقارنة بأسعار نفس الشهر من 2016.وحسب الأسعار المعلنه، رصدت "المال" ارتفاع أسعار تلك الفئة من السيارات، بقيمة تراوحت م

شريف عيسى



تتبعت “المال” أسعار 15 طرازاً تنتمى لفئة السيارات الرياضة المتعددة الاستخدمات SUV، على مدار عام كام، وفقاً للقوائم السعرية الصادرة خلال شهر أكتوبر من العام الجارى، مقارنة بأسعار نفس الشهر من 2016.

وحسب الأسعار المعلنه، رصدت “المال” ارتفاع أسعار تلك الفئة من السيارات، بقيمة تراوحت ما بين 42 ألفاً و204 ألف جنيه، بنسبة نمو تأرجحت ما بين 12.1% وحتى 112.7%، نتيجة للتغيرات التى شهدها اسعار الصرف طوال تلك الفترة.



كان سوق السيارات قد شهد زيادة كبيرة فى الأسعار منذ أغسطس 2016، بعد أن بلغت سعر الدولار بالسوق الموزاى لمستوى 18 جنيهاً، ليواجه السوق موجه كبيرة من الزيادات السعرية فى أعقاب إعلان البنك المركزى، قرار تحرير اسعار الصرف فى الثالث من نوفمبر من نفس العام.



ويوضح الجدول التالى تطور أسعار 15 طرازاً تتبع فئة SUV خلال شهر أكتوبر من عامى 2016 و2017 على النحو التالى:



