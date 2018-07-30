112 مليون دولار قيمة صفقات الدورى الممتاز لكرة القدم

على المصرىاقترب إجمالي قيمة انتقالات لاعبي الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، الذى ينطلق غدا الثلاثاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من حاجز الملياري جنيه "112.3 مليون دولار"، نظرا لوصول قيمة انتقالات اللاعبين هذا الموسم لأرقام ضخمة.وأطلقت الجماهير على النسخة 60 للدوري المحلي، "دوري الم

على المصرى

اقترب إجمالي قيمة انتقالات لاعبي الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، الذى ينطلق غدا الثلاثاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من حاجز الملياري جنيه “112.3 مليون دولار”، نظرا لوصول قيمة انتقالات اللاعبين هذا الموسم لأرقام ضخمة.

وأطلقت الجماهير على النسخة 60 للدوري المحلي، “دوري المليارات”، واستقدم نادي بيراميدز “الأسيوطي سبورت سابقا”، الذي اشتراه مستثمرون سعوديون، لاعبين جدد بمبلغ تجاوز 60 مليون يورو “ما يقرب من 70 مليون دولار”، أي ما يعادل مليار و200 ألف جنيه، بخلاف ما صرفه القطبان الأهلي والزمالك وباقي الأندية المشاركة في المسابقة.

ودعم بيراميدز صفوفه بعدد من اللاعبين المحليين من بينهم المدافع علي جبر والحارس أحمد الشناوي، وعمر جابر، بالإضافة إلى المهدي سليمان حارس سموحة ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور ثنائي دفاع المصري، ومحمد مجدي قفشة، صانع لعب إنبي، والسوري عمر الميداني إلى جانب مهاجمين برازيليين، ويقوده البرازيلي ألبرتو فالنتيم “43 عاما”.