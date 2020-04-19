«112 إصابة جديدة و15 وفاة».. الصحة : ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 732

ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 1001 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه خرج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم.

وأضاف أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 239 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

الصحة العالمية: مصر لديها فرصة ذهبية للسيطرة على كورونا

وكان عمر أبو العطا، مسئول برنامج الترصد بمنظمة الصحة العالمية، أكد أن مصر لديها فرصة ذهبية للسيطرة على وباء فيروس كورونا الذي ضرب العالم، من خلال الالتزم بالقيود للحد انتشار الوباء، وخفض معدلات العدوى.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن مصر لم تصل لمرحلة الذروة في منحنى الإصابات في فيروس كورونا، موضحا أنه من الممكن أن يتم إبطاء زيادة أعداد الإصابات، موضحا أنه من المهم عدم إرهاق المنظومة الصحية.

وتابع مسئول منظمة الصحة العالمية: الدول التى تهاونت في التصدى لكورونا ارتفع معدل الإصابة بكورونا بها، ونظام الترصد في مصر لديه القدرة على اكتشاف الزيادات، والأنظمة في العالم كله لا تستطيع الترصد 100%، ولدينا فرصة لن تتكررللتصدي للوباء.

وأوضح أنه خلال شهر رمضان ستقل التحركات من المواطنين، وسيسهم ذلك في مواجهة انتشار فيروس كورونا، ويجب أن نركز ونتلزم بالإجراءات التى تم اتخاذها، ويجب دعم المنظومة الصحية من أطباء وتمريض وعاملين، مؤكدا أن مدى الالتزام بالإجراءات الصحية ستحدد فترة الانتهاء من تلك الأزمة.

وأكد أن مبادرة التجارب السريرية التى أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية تشارك فيها مصر من خلال دواء ياباني “أفيجان” لمعرفة مدى فعاليته ضد كورونا.

موضحا أن الدواء آمن وفعال، مشيرا إلى أنه لن نستطيع مواجهة هذا المرض إلا بالبحث العلمي، وإيجاد تطعيمات جديدة، والاستثمار في هذا المجال.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت، أمس السبت، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.