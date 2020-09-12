112 ألفا بالقليوبية للآن .. إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء بـ3 محافظات

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه تم تخفيض من قيمة التصالح في مخالفات البناء وذلك بنحو 40٪ كما تم عمل بعض التسهيلات البنكية مع البنوك الكبري لعمل تسهيلات للمواطنين في السداد .

الغربية: إجمالي عدد التصالحات حتي الآن 41 الف مخالفة

وقال رحمي خلال مداخله هاتفيه مع عمرو اديب على قناة ام بي سي مصر ، نتوقع زيادة في الأيام المقبلة للتصالح في مخالفات البناء.

وكشف رحمي أنه تم التصالح في 41 ألف مخالفة بناء حتي الآن، مؤكدا أن هناك إقبال كبير من المواطنين مع وجود تقبل لدي المواطنين بعد تخفيض سعر التصالح.

وقال خلال مداخله هاتفيه مع عمرو أديب في برنامج بنزود عملية التوعية و أن القرار بشأن أن كل القري تكون ٥٠ جنيها للمتر سيعمل على زيادة الإقبال.

القليوبية: 112 ألف مخالفة على مستوي المحافظة

اللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، أكد أن الشوارع في المحافظة ضيقة للغاية ولا توجد طرق ممهدة لدخول سيارات إسعاف أو مكافئ.

وقال الهجان خلال مداخله مع عمرو اديب، أن إجمالي المخالفات 112 ألفا في المحافظة و تم تسديد نسبة كبيرة من تلك المخالفات من قبل المواطنين.

وأضاف الهجان ، أنه تم تخفيض قيمة التصالح من 10 الي 50٪ من المخالفات ، مشيرا إلي أن الإقبال الكبير الذي تشهده المحافظات اليوم جاء بعد قرار القيادة السياسية والحكومة بتخفيض قيمة التصالح.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن قرارا جديدا بشأن أسعار التصالح على المتر الواحد في مخالفات البناء في جميع قرى محافظات الدولة المصرية.

وأضاف مدبولي، اليوم السبت، بحضور عدد من الوزراء، بمحافظة القليوبية: نغلب مصلحة الأهالي في الريف بالنسبة للتقييمات والقدرات المالية للمواطنين في الريف التي تصل إلى 200 جنيه للمتر أو أكثر في بعض القرى، وكان التوجيه نعلن النهاردة أن قيمة التصالح لكل الريف المصري هو الحد الأدنى 50 جنيها فقط، أي مبنى في الريف المتر فيه بـ50 جنيه فقط.

دمياط: 30 الف مخالفة تم تسديدها من الإجمالي 57 الف مخالفة

بينما قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، في مداخله هاتفيه مع عمرو اديب على قناة ام بي سي مصر، أن هناك 57 الف مخالفة و تم تسديد نحو 30 الف و 800 متصالح من إجمالي المخالفات.

وأشارت عوض الي أنه تم مراعاة البعد الإجتماعي والاقتصادي لدي المواطنين في عملية تخفيض قيمة التصالح والتي تصل من 30 الي 50٪ .