111 مليون جنيه فروق أسعار إيجار مبانى المعادى بارك

تتحملها 20 شركة كول سنتر بأثر رجعى كتب – محمود جمال ومحمد فتحى: أخطرت إدارة منطقة تكنولوجيا المعادى «المعادى بارك»، شركات الكول سنتر المحلية والأجنبية المستأجرة لمبانيها، أمس الأول الإثنين، ببدء تحصيل قيمة الزيادة الجديدة فى سعر المتر بأثر رجعى…

تتحملها 20 شركة كول سنتر بأثر رجعى





كتب – محمود جمال ومحمد فتحى:

أخطرت إدارة منطقة تكنولوجيا المعادى «المعادى بارك»، شركات الكول سنتر المحلية والأجنبية المستأجرة لمبانيها، أمس الأول الإثنين، ببدء تحصيل قيمة الزيادة الجديدة فى سعر المتر بأثر رجعى على أساس 17.70 جنيه للدولار، بناء على سعر الصرف الحالى للعملة الأمريكية فى البنوك.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالمنطقة، إن 20 شركة كول سنتر مصرية وأجنبية، منها «وصلة» و«اتصال» و«آى سورسينج» و«سيكس الأمريكية»، تستأجر 11 مبنى بالمنطقة، بمساحة 60 ألف متر مربع، وبنسبة إشغالات تصل إلى %100.

وأوضحت المصادر لـ«المال»، أن الشركات مجتمعة كانت تسدد بموجب سعر صرف الدولار القديم نحو 7.992 مليون جنيه شهريا، سترتفع إلى 15.930 مليون بعد الزيادة الجديدة، بفارق 7.938 ملايين، أى أنها ستكون مطالبة بدفع ما يعادل 111.132 مليون جنيه عن 14 شهرا ماضية.

ومن المعروف أن سعر إيجار المتر فى منطقة المعادى التكنولوجية يتراوح حاليا بين «13 و15» دولارا.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة المنطقة عرضت تحصيل الزيادة الجديدة على أقساط، الأمر الذى رفضته الشركات، وتقدمت بطلب لعقد اجتماع مع المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات خلال أيام، للمطالبة بالغاء قرار تطبيق الزيادة بأثر رجعى، ومحاسبتها عند مستوى يدور بين 10 و12 جنيها للدولار.

وأكدت أن «المعادى بارك» أعدت خلال الفترة الماضية قائمة بأبرز العروض الأجنبية التى تلتقها للاستثمار فى المنطقة، وجار دراستها.

وكانت « المال » قد انفردت الأحد الماضى بالكشف عن قرار اللجنة الوزارية المشكلة لإعادة النظر فى أسعار مبانى «المعادى بارك»، وتضم ممثلين عن وزارتى «الاتصالات» و«المالية»، بزيادة سعر إيجار المتر من 8.88 جنيه للدولار قبل التعويم إلى 17.70 جنيه، وبأثر رجعى منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.