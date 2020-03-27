1104 إجمالي إصابات كورونا في السعودية «92 حالة جديدة»

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل (92) حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل حالتي تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (35) حالة.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة السعودية اليوم على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشرت الوزراة ما يفيد بأن إجمالي الإصابات بـ فيروس كورونا وصل إلى 1104 حالات.

كان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، قد أعلن أمس الخميس، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أكد أمس أيضا تعافي 4 حالات إضافية، ليصل الإجمالي إلى 33 حالة، وأضاف “سجلنا حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص”.