110 ملايين دولار إجمالي صادرات الرخام والجرانيت حتى يوليو 2020 (جراف)

بلغت صادرات الرخام والجرانيت المصرى خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية يوليو من العام الحالى 110 ملايين دولار والتي تقدر بحوالى 1.7 مليار جنيه وفقا للتقرير الصادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء .

وبحسب التقرير، هناك تراجعًا فى صادرات الرخام والجرانيت بنسبة 22% خلال الفترة المذكورة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2019.

وأوضح التقرير الصادر أن حجم الصادرات خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية مايو من العام الماضى قيمة 129 مليون دولار والتي تقدر بحوالى 2.2 مليار جنيه في تلك الفترة.

وأضاف التقرير الذي حصلت المال على نسخة منه عن احتلال ليبيا المرتبة الأولى بين الأكثر استيرادًا للرخام والجرانيت بقيمة 17 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من في حين سجلت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 2019 قيمة 17.8 مليون دولار.

وأوضح أن الصين احتلت المرتبة الثانية للدول الأكثر استيرادًا للرخام والجرانيت بقيمة 16.4 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من العام الحالي وذلك بصادرات تجاوزت 268 طن فى حين بلغت الصادرات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 32.8 مليون دولار والتي تعادل حوالى 571 مليون جنيه بنسبة تراجع 50% عن 2019.

لفت التقرير إلى أن السعودية جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 14.6 مليون دولار خلال 7 أشهر الأولى من العام الحالي بكمية تجاوزت 174 طنا، فى حين سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي 10.9 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 189 مليون جنيها، بينما بلغت كمية الرخام والجرانيت 112 طن