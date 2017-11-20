110 ملايين جنيه تكلفة مشروعات ري بالمنوفية

المال ـ خاص أفاد المهندس علي شلبي رئيس قطاع الري، بأن القطاع ممثلاً في الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية ينفذ حزمة من المشروعات المائية خلال العام الحالي 2017/2018 بتكلفة قدرها 34 مليون جنيه ضمن أعمال اإدارة ري المنوفية وتشمل تنفيذ إحلال وتجديد بوابات وبدالات وأفمام ترع ومساقي

المال ـ خاص

أفاد المهندس علي شلبي رئيس قطاع الري، بأن القطاع ممثلاً في الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية ينفذ حزمة من المشروعات المائية خلال العام الحالي 2017/2018 بتكلفة قدرها 34 مليون جنيه ضمن أعمال اإدارة ري المنوفية وتشمل تنفيذ إحلال وتجديد بوابات وبدالات وأفمام ترع ومساقي بتفتيش ري قبلي المنوفية بقيمة 1.250 مليون جنية والمنصرف 1.058 مليون بنسبة تنفيذ 84%، وكما تم الانتهاء من انشاء محطة رفع علي النيل فرع رشيد لتغذية ترعتي خليج النجارين وغازي بقيمة 1.6 مليون بنسبة تنفيذ 98% واحلال وتجديد بوابات وبدالات بتفيش ري قبلي وهندستي قويسنا وبركة السبع وهندستي تلا وكفر الزيات وهندستي شبين والشهداء وأعمال تحسينات أفمام وهدارات وكباري وانشاء محطة رفع تغذية رياح بي وتوريد محطة طلمبات لتغذية ترعة بحر العنب، كما تم حتى الآن أعمال تطهيرات ونقل ونزع الحشائش وتنظيف امام الصاولات بزمام المحافظة بطول 1281 كم بتكلفة 3.8 مليون جنيه من اجمالي 21.164مليون جنيه بنسبة 18%.

وقال المهندس محمد سلام رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه البحري، إن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لإقليم صرف وسط الدلتا تقوم حالياً بتنفيذ العديد المشروعات بتكلفة قدرها 40.5 مليون جنيه وتشمل احلال وتجديد منطقة روح الأولي بقيمة 10 ملايين ونسبة التنفيذ 95% وإحلال وتجديد مجمعات متفرقة بقيمة 8 ملايين ونسبة التنفيذ 3% وتعديل مسار مجمعات معترضة مع الطريق الدائري بقيمة 1.5 مليون ونسبة التنفيذ 20%.

وأضاف أنه تم تعديل مسار مجمعات متعارضة مع الكهرباء لطنطا بقيمة 200 ألف ونسبة التنفيذ 100%، بالاضافة الى أعمال تأهيل لمبنى ادارة صرف شرق ومركزي صيانة البتانون وعمليات أخري لصيانة الشبكات والمواسير وانشاء اسوار لمراكز الصيانة، بالاضافة لعمليات تابعة لصرف غرب المنوفية مثل احلال وتجديد منطقة فيشا والبطحة ونسبة التنفيذ 95% واحلال وتجديد سروهيت ونسبة التنفيذ 85% وتعديل مسارات ونسبة التنفيذ 26%.

من جانبه قال المهندس محمد الصاوي محمد رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، إنه توجد حزمة من العمليات الجاري تنفيذها بالمحافظة وتقوم بها المياه الجوفية بقيمة 12.5 مليون جنيه متمثلة في حفر وانشاء 12 بئرا جوفية ونسبة التنفيذ 89% وعملية توصيل الكهرباء لعدد11 بئرا جوفية تم الانتهاء من اعمال البت وجار اجراءات الترسية.

كما توجد عمليات خاصة بالهيئة بالعامة لمشروعات الصرف بقيمة 23 مليون جنيه وتشمل احلال وتجديد مركزي صيانة طنوب وساقية المنقدي بنسبة التنفيذ 90% واحلال وتجديد منطقة مصطاي الثانية بنشبة تنفيذ 98 % واحلال وتجديد منطقة بركة السبع الثالثة بنسبة 85 % واحلال وتجديد منطقة منشأة صبري بنسبة 25%.